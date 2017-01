Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce jeudi 26 janvier...

Patricia Kaas lors de l'Eurovision le 16 mai 2009 à Moscou (Russie). - REUTERS/Sergei Karpukhin

Armelle Le Goff

Les immanquables après une dure journée dans le froid, c’est ce qu’il y a de mieux non ?

La présidente du tribunal correctionnel de Bobigny commençait à s’impatienter quand les premiers cris sont montés de l’escalier menant à la salle d’audience. « Fils de pute ! Tu crois que je suis un ‘terro’moi ! Je vais te niquer ! » Jawad Bendaoud a fait son entrée, ce jeudi, dans le box en vociférant et insultant la dizaine de policiers armés qui l’encadrait pour l’occasion. « Ils m’ont mis des coups de matraques dans les parties ! Je suis pas Salah Abdeslam, moi. Attends que je sorte. Dehors, quand tu veux, où tu veux… ». Le récit de cette audience incroyable, c’est par là.

L’article à lire du jour : Féminisme, burn-out, homophobie… Patricia Kaas se confie

« La langue que je parle, n’est pas de celles qui mentent », chante Patricia Kaas sur son nouvel album. La chanteuse ne pratique effectivement pas la langue de bois, comme a pu le constater 20 Minutes qui s’est entretenu avec elle sur son burn-out, le féminisme ou ses trente ans de carrière. Une conversation franche à quelques heures du premier concert parisien de sa tournée. L’artiste se produit ces jeudi, vendredi et samedi soir à la salle Pleyel, et poursuivra son tour de chant jusqu’en juin sur les routes de France, mais aussi de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche ou de Finlande… Une interview à retrouver par ici.

Samedi, c’est le Nouvel an chinois. Et pour rebondir sur cette actualité, l’équipe de Cauet a eu une « idée ». Elle aurait pu demander à une association de promotion de la culture chinoise de venir sur le plateau pour évoquer ce grand rendez-vous. Mais non. Elle a préféré partir à la recherche de « quatre ou cinq personnes d’origine chinoise » pour leur demander « de venir célébrer le Nouvel an chinois » cette semaine dans l’émission de l’animateur-producteur. L’histoire est à lire par ici.

