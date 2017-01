Société

METEO L’air vif et sec tombé sur la France et venu d’Europe centrale arrive par le Nord-Est, générant des températures de 5 à 10° en dessous des normales de saison…

Alors que la vague de froid qui a saisi la France doit s’intensifier mercredi, François Hollande présidera mercredi à 08h45 une réunion ministérielle sur « la mise en oeuvre du plan grand froid », a annoncé l’Élysée ce mardi. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve participera à cette réunion, qui se déroulera également en présence des ministres de l’Environnement et de l’Énergie, du Logement, des Affaires sociales et de l’Intérieur, Ségolène Royal, Emmanuelle Cosse, Marisol Touraine et Bruno Le Roux.

#MeteoDeDemain Le froid continue à s'installer. Les chutes de neige faibliront sur la Corse

> https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/ShHlSOHeCt — Météo-France (@meteofrance) January 17, 2017

Le niveau 2 du plan grand froid activé

L’air vif et sec tombé sur la France et venu d’Europe centrale arrive par le Nord-Est, générant des températures de 5 à 10° en dessous des normales de saison, selon Météo-France. Inédit depuis cinq ans, ce coup de froid s’étendra mercredi vers l’Ouest, renforcé par la bise.

En prévision du froid, le gouvernement a mis en place un « pilotage national quotidien » pour anticiper les besoins. Un « bilan quotidien des besoins » doit être établi par les préfets.

>> A lire aussi : «Des gelées assez remarquables» sur la Côte d'Azur où on n'avait pas eu aussi froid... depuis 2012

En Île-de-France, le plan grand froid est activé depuis la fin de la semaine dernière et a atteint le niveau 2, « bleu foncé » lundi matin, c’est-à-dire qu’il correspond à des températures comprises entre -10° et -18°, selon la préfecture de région. Ce niveau 2 prévoit, outre l’augmentation des maraudes, une hausse du nombre de places d’hébergement ouvertes (+348 en Ile-de-France) et la réunion d’une cellule de crise tous les jours. En Île-de-France, « on a sept jours de plan grand froid à venir », a assuré une source préfectorale à l’AFP.

