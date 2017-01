Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mardi 17 janvier...

Bien sûr il y a eu une gifle ce mardi, mais pas seulement…

L’article le plus lu du jour : Manuel Valls giflé lors de son déplacement à Lamballe, l’agresseur arrêté

Nouveau déplacement mouvementé pour le candidat à la primaire de la gauche. Alors qu’il sortait du bureau du maire de Lamballe (Côtes-d’Armor), où il est en déplacement ce mardi, l’ancien premier ministre Manuel Valls a été visé par un jeune homme d’une vingtaine d’années qui a tenté de le gifler, rapporte Le Télégramme. Pour tout comprendre sur ce rebondissement dans la campagne des primaires de la gauche, c’est par ici.

L’article le plus partagé du jour : Après le documentaire d’Ovidie, vous ne regarderez plus PornHub comme avant

« Voilà comment on a fait entrer notre souffrance dans la pop culture. Avec un peu de cynisme et beaucoup de lubrifiant. (…) Se poser trop de questions, ça casse l’excitation, paraît-il. » Entre colère et dépit, Ovidie laisse échapper ce commentaire au milieu de son documentaire Pornocratie, diffusé ce mercredi soir sur Canal +. L’ex-actrice et réalisatrice de films X a pourtant choisi d’exposer au grand jour les questions qui fâchent en se servant de son indignation comme moteur. Le résultat : un tour du monde en 80 minutes, des Etats-Unis à la Hongrie, en passant par le Luxembourg et la Roumanie, raconté comme un thriller, afin d’exposer les dérives de l’univers du porno hétéro. Le détail, c’est par là.

L’article à lire du jour : Plus que quelques heures pour sauver vos archives

Vous n’avez plus que jusqu’à ce mardi soir, minuit, pour sauver vos archives sur Vine. L’application Web, qui permet de réaliser de courtes vidéos de six secondes et de les faire tourner en boucle sur la plateforme, tire le rideau ce 17 janvier à minuit. Ainsi en a décidé Twitter, qui avait racheté l’application en octobre 2012. Pour en savoir plus, c’est par ici.

