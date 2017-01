Société

ENQUETE Les individus, arrêtés dans le quartier de la Grande-Borne à Grigny, ont été placés en garde à vue…

Quatre agents de police ont été agressé samedi 8 octobre à Viry-Châtillon - THOMAS SAMSON / AFP

20 Minutes avec AFP

L’enquête sur l’agression de deux policiers à Viry-Châtillon en octobre dernier semble s’accélérer. Onze personnes ont été interpellées ce mardi matin dans le quartier de la Grande-Borne à Grigny dans l’Essonne. Elles ont été placées en garde à vue.

Un adolescent de 17 ans, soupçonné d’avoir participé à la confection des cocktails Molotov utilisés lors de l’agression, avait déjà été mis en examen et écroué début décembre, avant d’être remis en liberté. Un second mineur âgé de 15 ans, soupçonné aussi d’avoir participé à la fabrication des engins incendiaires, avait été placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre la mise en examen et l’état de simple témoin.

>> A lire aussi : L’enquête confiée à deux juges d’instruction

Cette agression très médiatique avait déclenché un mouvement de grogne général des policiers, réclamant plus de moyens et dénonçant les attaques dont ils sont victimes, lors de rassemblements hors cadre syndical à Paris, notamment sur les Champs-Elysées, en banlieue parisienne, à Lyon, à Marseille, à Lille, Toulouse ou encore Montpellier.

Mots-clés :