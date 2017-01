Société

Il vaut mieux ne pas oublier son bonnet et ses gants. Une vague de froid inédite depuis cinq ans s’installe dès ce mardi, et pour plusieurs jours, sur la France. Alimentée par un air glacial et sec venu d’Europe centrale, cette vague arrivera par le nord-est et s’accentuera encore mercredi, en outre renforcée par la bise, annonce Météo France.

Mardi des minimales de -6°C sont annoncées à Strasbourg, -8 à Langres (en Haute-Marne, où a été déclenché le niveau 3 « froid extrême »). A Paris, -3 à -4 degrés sont prévus mardi et mercredi, -4 à -6 en banlieue. En journée le thermomètre aura du mal à franchir 1°C. Avec le vent, le ressenti sera même de -9 à -10 dans la capitale mercredi. Ce jour-là, on attend -6 à Orléans, mais aussi -9 à Tarbes ou -4 à Biarritz (à peine 0 à 2 en journée). Avec le vent ce sera une impression de -14 à Orléans, Reims…

Trois départements en vigilance orange

« C’est une pellicule d’air froid qui finit par s’installer », résume le prévisionniste Frédéric Nathan, évoquant une durée possible de six jours. Cependant, son « intensité devrait être relativement modérée », par rapport à la vague de froid de février 2012, ajoute-t-il. Cette année-là, l’épisode avait duré deux semaines et battu de nombreux records.

Néanmoins, la Corse a été placée en vigilance orange neige-verglas. Les établissements scolaires seront fermés mardi sauf à Ajaccio et Bastia, les liaisons ferroviaires et la circulation des poids lourds suspendues. La vigilance a été levée en revanche mardi matin sur quatre départements du massif pyrénéen, qui étaient sous la menace de forts risques d’avalanches, mais concerne à présent le département des Pyrénées-Atlantiques pour un risque d’inondations.

En prévision du froid, le gouvernement a mis en place un « pilotage national quotidien » pour anticiper les besoins. Un « bilan quotidien des besoins » doit être établi par les préfets. Migrants ou sans abri, « il y aura de la place pour tout le monde », a promis lundi le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.

