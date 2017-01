Société

METEO « S’il y avait la moindre difficulté » à joindre le 115, « il faut appeler le 15 », numéro du Samu, a conseillé le ministre de l’Intérieur…

Une femme marche dans le froid. Photo d'illustration. - Pixabay

20 Minutes avec AFP

La vague de froid qui s’abat actuellement sur le pays fait craindre pour les plus démunis. Sans-abri, migrants, « il y aura de la place pour tout le monde » au chaud à l’abri, grâce au « pilotage national quotidien » mis en place par le gouvernement, a promis le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.

« Je veux et le gouvernement souhaite que tout soit mis en œuvre pour qu’il n’y ait rien, aucun mort, aucun blessé par grand froid et c’est pour cela que le Premier ministre a souhaité que nous activions le plan grand froid qui va être mis en œuvre sur tout le territoire et contrôlé de façon permanente », a déclaré le ministre de l’Intérieur sur Europe 1.

Le 115 « dimensionné pour recevoir ces appels »

Une vague de froid arrive lundi sur la quasi-totalité de la France, la première de cette ampleur depuis 2012. Les températures seront inférieures de « quatre à huit degrés » aux normales saisonnières, selon Météo France. Le ministre de l’Intérieur a appelé les citoyens, « dès qu’ils verront dans les prochains jours des personnes en situation de détresse » à composer le 115, numéro d’urgence destiné aux sans-abri.

>> A lire aussi : Comment survivre à la vague de froid?

Celui-ci, régulièrement saturé, « va être dimensionné pour recevoir ces appels », s’est engagé le ministre. En décembre, plus de 23.000 personnes dans 45 départements avaient appelé le 115, et « moins d’une personne sur deux » avait été prise en charge selon la Fnars, fédération d’associations luttant contre la pauvreté. « S’il y avait la moindre difficulté » à joindre le 115, « il faut appeler le 15 », numéro du Samu, a conseillé le ministre de l’Intérieur.

Mots-clés :