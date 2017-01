Société

La station de ski de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, le 2 janvier 2013. - FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

H. B. avec AFP

Alerte dans le Sud-Ouest. Les massifs des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l’Ariège sont en vigilance orange pour avalanches, avec un risque maximal, selon Météo France. Météo France place également les départements de la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance orange neige et verglas dès lundi 18 heures.

Les chutes de neige intenses vont se poursuivre jusqu’en fin de matinée lundi, toujours assez froides (limite pluie-neige vers 1000 m) et ventées en altitude. De plus, le fort vent de nord crée localement de grosses accumulations. « En conséquence, de nombreuses avalanches de neige récente se produiront encore spontanément. Certaines avalanches de grande ampleur pourraient toucher quelques voies de communication ou des infrastructures de montagne », note Météo France dans son bulletin.

Vague de froid à partir de mardi

Sur le reste de la France, la météo de ce lundi sera marquée par l’accentuation du froid sur la partie est du pays.

De la Bretagne et de la Basse-Normandie au sud de la Garonne, le temps restera gris et faiblement pluvieux toute la journée. Du Limousin et de l’Auvergne jusqu’au Tarn, l’Aveyron et la Montagne Noire, il neigera encore faiblement en plaine le matin. L’après-midi, le risque de neige se limitera au relief du Massif central.

Du nord de la Seine au Centre, il faudra prendre garde aux sols localement glissants et aux brouillards matinaux parfois denses. Du quart nord-est au Centre-Est, la journée se poursuivra sous un ciel souvent encombré et il neigeotera encore sur le Grand-Est.

