Société

L'année 2017 commence dans le froid - FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Vague de froid : La France va se les geler, surtout à partir de mardi

La semaine s’annonce glaciale. Alors que dix départements sont actuellement placés en vigilance orange neige et verglas, une vague de froid va frapper le pays, surtout à partir de mardi, prévient Météo France. 20 Minutes fait le point.

Vignettes Crit’air : Qu’est-ce qui change pour les Parisiens ce lundi ?

Votre vieille voiture a-t-elle le droit de circuler ce lundi ? Quelle sera la couleur de votre vignette ? Et que se passe-t-il si vous l’avez laissée ce lundi sur votre frigo ? On vous aide à y voir plus clair dans les nouvelles mesures antipollution adoptées dans la capitale ce lundi…

Russie, « erreur catastrophique de Merkel » et « succès » du Brexit, les polémiques européennes de Trump

Formules choc et machine à polémiques : cinq jours avant l’investiture présidentielle, Donald Trump a tourné sa redoutable machine de communication en direction de l’actualité européenne. De la Russie à l’Allemagne en passant par la Grande-Bretagne et le Brexit, le milliardaire a livré sa vision du Vieux continent dans un entretien aux quotidiens britannique Times et allemand Bild.

