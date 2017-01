Société

FAIT DIVERS La gendarmerie a diffusé mercredi un portrait-robot en 3D pour tenter d'identifier une jeune femme découverte morte dans un bois dans le Jura mi-décembre...

Capture d'écran du Tweet publié par le compte de la gendarmerie nationale. - Gendarmerie Nationale

AFP

« J’ai vu cette femme pour la dernière fois le 17 novembre, à Besançon. À l’époque, elle vivait dans une voiture avec ce sale type dont elle avait très peur. Elle portait souvent des lunettes pour dissimuler de gros cocards », a assuré ce dimanche au quotidien L’Est Républicain, un bénévole de l’association caritative Les Restos du cœur.

❗️ #AppelÀTémoins ap la découverte, le 15/12/2016, du corps d'1 femme à #LeFrasnois (39) #MerciRT pr aider à l'identification de la victime pic.twitter.com/4fMJyG8Rym — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) January 11, 2017

Lacérée de 26 coups de couteau

Depuis la découverte du corps d’une jeune femme, le 15 décembre dernier, par des bûcherons dans un bois situé sur le territoire de la commune du Frasnois (Jura), près de la cascade du Hérisson, les enquêteurs cherchent toujours à identifier la victime. « Des cas de cadavres non identifiés, il y en a très peu », a déclaré le commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon Pascal Péresse, lors de la conférence de presse jeudi 11 janvier.

La gendarmerie du Jura a diffusé jeudi un portrait-robot en 3D pour tenter de mettre un nom et un prénom sur le visage très mutilé et le corps nu lacéré de 26 coups de couteau. « Plus de 800 enquêtes pour disparitions inquiétantes en France sont reprises une par une, par les gendarmes pour tenter de l’identifier », a pour sa part souligné le procureur de Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon. « Toutes les hypothèses sont ouvertes », a-t-il déclaré.

L’hypothèse d’une marginale ?

La victime, âgée de 16 à 30 ans, mesure 1,67 mètre pour 50 kilos et ses cheveux coupés en carré aux épaules sont châtain foncé teints en roux, précise le portrait-robot en 3D dressé par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) sur la base d’une reconstitution faciale. « Le décès a été causé par l’ensemble des coups, notamment au niveau du visage », a précisé le magistrat, qui n’exclut pas « une volonté de faire souffrir » de la part de l’auteur.

Le décès remonte à quatre ou huit jours avant la découverte du cadavre, qui ne montrait pas de trace d’atteintes sexuelles. « On exclut l’idée que c’était une marginale qui vivrait dans la rue », a dit Jean-Luc Lennon. L’autopsie n’a pas relevé de traces d’alcool ou de stupéfiants, et montré « une jeune femme soignée de sa personne à la dentition saine », a-t-il ajouté. Selon les bénévoles de Besançon interrogés par L’Est Républicain et France 3 Franche-Comté, il s’agirait « d’une femme d’origine bulgare âgée de 33 ans ». « Je suis certain à 90 % que c’est elle », a ajouté l’un des membres de l’association.

Pour l’heure, cette nouvelle information n’a pas été confirmée par le procureur qui a tenu à préciser que ses services avaient reçu « énormément d’appels », et que « chaque information doit être vérifiée ».

