Société

METEO Les huit départements d’Ile-de-France, incluant Paris et sa banlieue, ont été placés en vigilance orange neige et verglas, selon le bulletin de Météo France diffusé dimanche matin…

Un oiseau sous la neige début janvier 2016. - : XAVIER VILA/SIPA

D.B. avec AFP

Attention à vous si vous sortez ce dimanche. Les huit départements d’Ile-de-France, incluant Paris et sa banlieue, ont été placés en vigilance orange neige et verglas, selon le bulletin de Météo France diffusé dimanche matin. Ces huit départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise) s’ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi.

« Une perturbation est attendue en fin d’après-midi » dimanche sur l’Ile-de-France. « Elle gagnera l’ensemble de la région avant la nuit et sera accompagnée de faibles chutes de neige » avec des hauteurs de 1 à 3 cm, précise Météo France dans son bulletin de 6h.

Ce dimanche : pluvieux à l'ouest, gris, froid & flocons épars à l'est. Un peu de neige dans le centre ce soir. =>> https://t.co/sCsG9WqyBq pic.twitter.com/8lW0IGbbHQ — Météo Express (@MeteoExpress) January 15, 2017

En Corse, les quantités de neige atteindront de 5 à 15 cm à 300-400 m d'altitude et 30 à 40 cm au-dessus de 600 m.

Des basses températures dans une majeure partie de la France

Le temps de dimanche sera marqué par un ciel couvert d’Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’au Nord-Est, accompagné de neige surtout sur le relief, mais aussi de flocons possibles en plaine, indique Météo-France. Une nouvelle perturbation abordera le pays par l’ouest, donnant des pluies faibles du quart nord-ouest jusqu’aux côtes aquitaines. Elles progressera lentement vers l’est en journée et restera bloquée l’après-midi sur la moitié ouest du pays. Des chutes de neige se produiront dans l’après-midi du Limousin, remontant vers l’est des Hauts-de-France.

Neige-verglas: @meteofrance place 10 départements, dont Paris et les deux départements corses, en vigilance orange https://t.co/LeKAEG8ua4 pic.twitter.com/hwhXlWAxDB — franceinfo (@franceinfo) January 15, 2017

Les Pyrénées resteront sous les nuages, la neige tombant à l’ouest de la chaîne à partir de 600 mètres, à l’est à partir de 200 mètres, avec du vent fort sur les sommets. Le soleil prédominera sur le Languedoc-Roussillon et PACA, le mistral et la tramontane soufflant jusqu’à 90 km/h. Le vent de nord-ouest restera modéré sur les côtes de la Manche. En soirée et nuit suivante, la zone neigeuse régressera vers l’Ile-de-France, le Centre, l’ouest du Massif central, ainsi que sur le Nord de Midi-Pyrénées.

Les températures minimales varieront de -3 à 2 degrés, plus douces sur le littoral atlantique avec 3 à 7 degrés. Les maximales seront froides sur la moitié est du pays avec 0 à 3 degrés, et douces sur l’ouest de 5 à 10 degrés. De 7 à 11 degrés attendus sur le littoral méditerranéen.

Mots-clés :