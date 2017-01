Société

ENERGIE Météo-France prévoit des températures entre 6 et 8 degrés inférieurs aux normales saisonnières la semaine prochaine…

Pas encore de coupures programmées, mais de possibles restrictions. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE pourrait être contraint de déclencher dès ce mardi « une partie » des mesures exceptionnelles envisagées pour répondre aux besoins d’électricité de la France face à la vague de froid.

Les marges disponibles « sont réduites » mais « à ce stade […] il n’y a pas de coupures programmées », a précisé un porte-parole de RTE lors d’une conférence téléphonique.

Des « gestes simples » préconisés

La première mesure qui serait mise en place si la situation le nécessite est « une alerte » diffusée « la veille pour le lendemain » à destination des consommateurs et qui « encouragerait les citoyens à réduire leur consommation d’électricité » pendant les heures de pointe, entre 8h et 13h, puis entre 18h et 20h, a-t-il détaillé.

Parmi les « gestes simples » qui seront conseillés, RTE cite par exemple l’extinction des lumières dans les pièces inoccupées, la réduction de la température d’un ou deux degrés dans les pièces ou encore la réduction des sollicitations des imprimantes dans les entreprises. Au total, « on estime que si la mobilisation est réussie, on pourrait avoir au minimum 2 à 3.000 MW de consommation d’électricité réduite », assure le porte-parole de RTE.

Météo-France prévoit des températures entre 6 et 8 degrés inférieurs aux normales saisonnières la semaine prochaine, ce qui devrait entraîner une hausse de la consommation de courant pour le chauffage, avec une pointe estimée à 93.400 mégawatts (MW) mardi et qui pourrait atteindre 100.000 MW mercredi et jeudi.

