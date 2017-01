Société

ENQUETE Au total, dix personnes ont été inculpées dans cette affaire…

Six nouveaux suspects, dont le « cerveau » et des membres du commando soupçonné d’avoir mené le braquage de la star américaine Kim Karsashian à Paris début octobre, ont été mis en examen ce vendredi par un juge d’instruction, a annoncé le parquet de Paris.

Quatre des cinq membres présumés du commando, dont le « cerveau » et le fils de ce dernier, ont été mis en examen notamment pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs.

La compagne du chef de l’équipe de braqueurs a été mise en examen notamment pour complicité de vol avec arme en bande organisée et complicité d’enlèvement et séquestration.

En tout, dix suspects ont été mis en examen, soupçonnés d’avoir participé, de près ou de loin, à l’attaque spectaculaire de la star américaine à Paris en octobre dernier.

