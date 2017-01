Société

L’article le plus lu du jour : Un renard a gelé après être tombé dans le Danube

Un froid mordant s’est abattu sur le land du Bade-Württemberg, en Allemagne, où le photographe Johannes Stehle a capturé une image rare. Un renard s’est retrouvé pris dans un bloc de glace après être tombé dans le Danube, rapporte The Independent.

Un renard a été pris dans la glace - Johannes Stehle/AP/SIPA

L’animal est tombé à l’eau le 9 janvier mais n’a été retrouvé que 4 jours plus tard, souligne le quotidien britannique. Une vague de froid venue de Scandinavie touche l’Europe depuis la fin de la semaine dernière, faisant des victimes dans des pays d’Europe de l’Est comme la République tchèque ou la Bulgarie, notamment des sans-abri et des migrants, mais aussi en Macédoine, au Bélarus ou encore en Italie. Elle a fait près de 60 morts. Le reste est à lire là.

L’article le plus partagé du jour : « La vague de froid à venir sera similaire à celle de février 2012 »

Ça caille ! Et ce n’est pas parti pour s’améliorer. Sortez les moufles et les bottes fourrées (voire la combi de ski !), les températures vont chuter dès ce week-end, annonçant une nouvelle vague de froid qui va déferler sur l’hexagone la semaine prochaine. Ce vendredi, Météo France a placé en vigilance orange dix départements du quart nord-est de la France - Ardennes, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meuse, Haute-Saône, Isère, Ain et Territoire de Belfort - en prévision d’un épisode neigeux qui s’étalera de vendredi après-midi à samedi en fin de matinée. Pour tout savoir sur cet épisode météo, c’est par ici.

Ça sent le roussi pour les roucistes. Les roux ont décidé de s’organiser pour sensibiliser les blonds, bruns, châtains aux moqueries qu’ils subissent en raison de leur couleur de cheveux. Et L’étape N°1 de la riposte passe par l’organisation du « Kiss a ginger day » (embrasse un roux) chaque 12 janvier. Une journée internationale qui si elle peut prêter à sourire s’attaque à un problème de stigmatisation qui a déjà tué. Les internautes de 20 Minutes racontent leur expérience là.

