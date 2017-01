Société

JUSTICE Ce sont les premières mises en examen dans cette affaire…

20 Minutes avec AFP

Ils avaient été interpellés ce lundi. Trois suspects ont été mis en examen ce jeudi par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête sur le braquage dont a été victime la star américaine Kim Kardashian. Ce sont les toutes premières mises en examen dans cette affaire.

Yunice A., 63 ans, a été inculpé pour vol avec arme en bande organisée, mais aussi pour enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs, a précisé le parquet de Paris. Un magistrat spécialisé doit encore statuer sur son éventuel placement en détention provisoire.

Deux autres suspects, Marceau B., 64 ans, et Florus H., 44 ans, ont également été mis en examen. Le premier, poursuivi pour recel en bande organisée et association de malfaiteurs, est soupçonné d’avoir aidé à écouler les biens volés à Kim Kardashian, des bijoux, estimés à environ 9 millions d’euros.

Le second, mis en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité d’enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs, est soupçonné d’avoir renseigné l’équipe de braqueurs sur l’emploi du temps de la vedette ultramédiatisée.

D’autres protagonistes, dont quatre hommes soupçonnés d’avoir attaqué la star dans la nuit du 2 au 3 octobre, sont toujours aux mains de la police et de la justice. Dix-sept suspects avaient été arrêtés lundi, dans une opération menée par la Brigade de répression du banditisme (BRB).

