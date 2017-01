Société

PROTECTION ANIMALE Une proposition de loi sur le « respect de l’animal en abattoir » est débattue ce jeudi à l’Assemblée et devrait instaurer l’expérimentation de caméras dans les abattoirs…

Une vidéo publiée par l'association L214 le 29 juin 2016, montre un cheval seulement étourdi qui va être abattu. - HO / AFP

Delphine Bancaud

Des bovins et des agneaux encore conscients suspendus pour la saignée, des électronarcoses (étourdissement par courant électrique) insuffisantes, des fœtus de vache jetés à la poubelle… Les vidéos chocs diffusées tout au long de l’année 2016 par l’association de protection animale L214 ont eu un tel retentissement, que les parlementaires s’apprêtent à instaurer un contrôle de ce qui se passe dans les abattoirs. La proposition de loi sur le « respect de l’animal en abattoir » est débattue en première lecture ce jeudi à l’Assemblée nationale. Elle vise notamment à instaurer la présence de caméras de surveillance dans les abattoirs. 20 Minutes récapitule qui pourra finalement garder un œil sur ce qui se passe dans les abattoirs.

Les services d’inspection vétérinaires

L’article 3 de la proposition de loi souhaite imposer dans les abattoirs de boucherie de plus de 50 salariés la présence permanente d’un agent des services vétérinaires aux postes d’étourdissement et de mise à mort et, en dessous de ce seuil, renforcer leur présence à ces postes. Afin de remédier, au nombre insuffisant d’inspecteurs vétérinaires, la PPL prône l’instauration de caméras de surveillance à chaque poste d’abattage. Une proposition vivement critiquée, notamment par les salariés qui ont peur d’être fliqués via ces images.

Mais le député divers gauche, Olivier Falorni, auteur de la PPL a assuré que ce ne serait pas le cas, « puisque la direction de l’établissement n’est pas destinataire des images », a-t-il assuré. Les socialistes sont opposés à ce que l’installation de caméras dans les zones où les animaux vivants sont manipulé, soit obligatoire. Ce qui laisse penser que les députés voteront plutôt pour une expérimentation de caméras de surveillance. La PPL dans sa formule actuelle prévoit que le responsable de protection animale désigné dans chaque abattoir (un salarié) puisse aussi avoir aussi accès aux images des vidéos.

#Abattoirs: des assos dont L214 demandent le rétablissement et l'adoption de la vidéosurveillance jeudi #LoiFalorni

https://t.co/zJeS0wnBXb — L214 éthique animaux (@L214) January 10, 2017

Les responsables d’associations de protection animale

L’article 2 de la PPL propose « d’instituer auprès de chaque abattoir un comité local de suivi de site, réunissant les élus locaux, les exploitants d’abattoirs, les éleveurs, les services vétérinaires, les bouchers, les associations de protection animale, les associations de consommateurs et les représentants religieux dans la mesure où il est pratiqué un abattage rituel ». Un moyen pour les associations de protection animale d’agir en cas de problème.

Mais les responsables d’associations de protection animale n’auront pas accès aux images de surveillance des abattoirs, « alors qu’elles devraient être publiques », estime Brigitte Gothière, de l’association L214.

Mais pas les parlementaires

L’article 5 de la proposition de loi prévoyait d’autoriser les parlementaires à visiter les établissements d’abattage français de façon inopinée. Mais cet article a été supprimé le 14 décembre 2016, par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Certains députés craignaient que les parlementaires se transformer en « inspecteurs ». « C’est dire le poids des lobbys », commente Brigitte Gothière.

Pour Olivier Falorni, le fait d’inscrire cette disposition dans la loi aurait pourtant permis que les parlementaires ne se voient pas interdire les portes d’un abattoir. « L’Etat est obligatoirement présent dans tous les abattoirs de France, qu’ils soient privés ou publics, car une chaîne d’abattage est interdite de fonctionner en l’absence d’un représentant de l’inspection des services vétérinaires », a-t-il indiqué dans une interview à 30millionsdamis.fr. Mais l’affaire n’est pas finie car Olibier Falorni a réintroduit un amendement sur le droit de visite des parlementaires dans les abattoirs.

Mais pas les journalistes

L’article 5 de la PPL voulait permettre à des journalistes d’accompagner les parlementaires à visiter les établissements d’abattage français de façon inopinée. Mais il a été supprimé en décembre. Exit donc la transparence auprès des journalistes. Certains y voyaient le risque « d’un cirque médiatique ».

