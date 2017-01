Société

ENQUETE Un homme a été incarcéré et une femme a été libérée moyennant le respect de conditions…

Le 13 novembre 2016, deux jeunes femmes se recueillent devant la plaque commémorative apposée rue de la Fontaine au Roi, près du café la Bonne Bière, touché par les attentats du 13-Novembre. - ALAIN JOCARD / AFP

Clémence Apetogbor Twitter

Deux nouvelles inculpations ont eu lieu en Belgique dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris et Saint-Denis, a annoncé ce jeudi le parquet fédéral belge. Farid K. et Meryem E. B., interpellés mardi à Laeken dans l’agglomération bruxelloise, « sont soupçonnés d’avoir fourni à Khalid El Bakraoui de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris », selon un communiqué du parquet fédéral.

>> A lire aussi : Qui sont les frères El Bakraoui, les kamikazes de l'aéroport et du métro?

Un inculpé et une remise en liberté

Khalid El Bakraoui est un des trois kamikazes qui s’étaient fait exploser lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016 (32 morts), des attaques perpétrées par la même cellule djihadiste que celle à l’origine du 13 novembre.

>> A lire aussi : Six mois de prison ferme pour un couple de fausses victimes du Stade de France

Farid K. a été inculpé « du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture », puis a été incarcéré, a précisé le communiqué. De son côté, « Meryem E. B. a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions », a-t-il ajouté.

Aide logistique

Une vingtaine de personnes au total ont été inculpées depuis novembre 2015 dans le volet belge de l’enquête sur les attentats parisiens, préparés depuis la Belgique. Elles sont principalement suspectées d’avoir fourni une aide logistique aux commandos du 13 novembre (transport ou location de planques en Belgique) ou d’avoir aidé Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, dans sa cavale de quatre mois.

>> A lire aussi : Un livre dénonce les ratés de la traque d’Abaaoud

Ce dernier, actuellement incarcéré en France, avait été arrêté le 18 mars 2016 dans la commune bruxelloise de Molenbeek, précipitant les attentats de Bruxelles commis quatre jours plus tard par d’autres membres de la cellule djihadiste.

Mots-clés :