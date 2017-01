Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mardi 10 janvier...

Benjamin Biolay à Paris le 3 mai 2016. Il est nommé aux Victoires de la musique 2017. - IBO/SIPA

Armelle Le Goff

Les immanquables c’est tous les soirs ou presque et c’est cadeau.

Evidemment, on ne s’attendait pas à voir concourir nos chouchous de l’année Cléa Vincent, Petit Biscuit, Odezenne ou Flavien Berger. Mais tout de même, ces nominations aux Victoires de la musique manquent singulièrement d’audace.

On reproche souvent aux Victoires de la musique de célébrer encore et toujours les mêmes artistes, de ne pas être représentatives du goût majoritaire, de ne pas aider à la reconnaissance de nouveaux artistes par un large public… Tous ces griefs en partie contradictoires seront sans aucun doute à nouveau de sortie avec l’annonce des nommés pour les 32èmes Victoires de la Musique. Pourquoi ? C’est par là.

L’article le plus partagé du jour : Marissa Mayer quitte Yahoo !…. Les raisons de la chute d’une icône de la Silicon Valley

Cette fois, c’est la fin. Pour Yahoo ! et pour sa PDG Marissa Mayer. Lorsque la vente du cœur de métier de l’ancien géant d’Internet à l’opérateur de télécoms Verizon sera finalisée, à hauteur de 4,8 milliards de dollars, une nouvelle entreprise naîtra, Altaba, son conseil d’administration passera de onze à cinq membres, et Marissa Mayer partira. Comment expliquer le fiasco de celle qu’on présentait comme la plus prometteuse il y a encore quelques années… On vous dit tout ici.

L’article à lire du jour : Sexe entre un macaque et une biche… « Les animaux ne sont pas très regardants »

Un macaque et une biche qui copulent. C’est l’image choc qui a étonné des primatologues strasbourgeois en mission sur l’île japonaise de Yakushima. Ces derniers ont en effet observé un macaque japonais se livrant avec une biche sika à un exercice présentant « toute la séquence comportementale d’une saillie », dévoile ce mardi Le Monde. Le photographe Alexandre Bonnefoy a immortalisé cette copulation hors normes observée en novembre 2015 et a rendu publiques ces photos qui dévoilent un rapport sexuel entre un singe et une biche. Le naturaliste et zoologiste Marc Giraud, auteur du livre Le Sex-Appeal des crocodiles et autres histoires d’amours bestiales, donne quelques précisions à 20 Minutes et nous explique qu’en général, « ils ne sont pas très regardants ».

Mots-clés :