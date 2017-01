H. B.

Payer les femmes autant que les hommes ? Pas réaliste car « les entreprises vont avoir du mal à encaisser ce surcoût de main-d’œuvre », estime Christophe Barbier. Les propos de l’éditorialiste de l’Express, prononcés ce lundi sur le plateau de l’émission C dans l’air sur France 5, sont d’abord passés presque inaperçus. Repris ce mardi sur les réseaux sociaux, ils ont suscité un véritable tollé.

Réagissant à l’une des mesures proposées par Jean-Luc Mélenchon sur l’égalité salariale, le journaliste a donc estimé que le programme du candidat d’extrême gauche était une « utopie ». Ça ne « tient pas la route », y compris sur le plan des retraites, a-t-il expliqué ce lundi sur le plateau de France 5, déroulant son argumentation économique.

Devant l’ampleur des réactions sur Twitter, le journaliste a tenu à préciser ce mardi sa pensée, démonstration à l’appui. Sur le réseau social, Christophe Barbier explique donc que « 1) il faut l’égalité hommes-femmes » mais que « 2) si on l’établit brutalement, le surcoût oblige les entreprises à licencier »…

1/ Il faut l'égalité salariale hommes -femmes. 2/ si on l'établit brutalement, le surcoût oblige les entreprises à licencier.

4/ quand les femmes mieux payées arrivent à 60 ans et partent, comment les actifs et les actives...

....payent leurs retraites, plus confortables car calculées sur une base plus élevée?

5/ augmentons les salaires des femmes, mais ne mettons plus la retraite à 60 ans! On va vivre plus vieux (surtout les femmes).