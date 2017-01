Société

Europe : Au moins 40 morts à cause de la vague de froid, surtout des sans-abri

Le bilan est lourd. La vague de froid qui touche l’Europe depuis la fin de la semaine dernière, avec des températures polaires, a fait au moins 40 morts. Les températures glaciales ont notamment provoqué de nombreux accidents de la route comme en France, où quatre ressortissants portugais ont été tués et une vingtaine de blessés dans un accident de car dimanche. Vingt personnes sont également mortes de froid en Pologne, où les températures sont restées en dessous de -20 °C dans certaines régions.

Trump nomme son gendre Jared Kushner au poste de haut conseiller

L’annonce est officielle. Lundi, Donald Trump a nommé son gendre Jared Kushner haut conseiller à la Maison Blanche. Et cette décision devrait faire des vagues, alors qu’une loi américaine de 1967 vise à lutter contre le népotisme présidentiel. « Il a été un atout formidable et un conseiller de confiance pendant toute la campagne et la période de transition et je suis fier de l’avoir dans un rôle clé de mon administration », a déclaré Donald Trump, cité dans le communiqué. « C’est un honneur de servir mon pays », a déclaré de son côté le jeune homme d’affaires, issu de l’immobilier comme son beau-père, et qui fêtera ses 36 ans mardi.

Euro 2016: L’événement a généré 1,22 milliard d’euros de retombées économiques

Voilà qui devrait consoler un peu de la défaite des Bleus en finale. L’Euro 2016 de football, organisé en France en juin et juillet 2016, a généré 1,22 milliard de retombées économiques, selon une étude qui devait être révélée mardi par le ministère des Sports. Ce bilan économique, issu de l’étude conjointement menée par l’organisme Keneo et le centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES), laisse apparaître un impact financier de 625,8 millions d’euros pour le tourisme et de 596 ME pour le volet organisation soit 1221,8 ME.

