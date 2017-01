Société

SOCIETE Il a été repéré par une cellule de veille nationale traquant les internautes qui échangent des images mettant en scène des enfants...

Illustration: Justice, loi. - Patrick Semansky/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Un trentenaire célibataire de Vernon (Eure) a été mis en examen après que la police eut retrouvé chez lui quelque 2.000 images pédopornographiques, a indiqué lundi le parquet d’Evreux, confirmant une information du quotidien Paris-Normandie.

Chômeur, vivant chez ses parents, l’homme de 36 ans a été repéré par une cellule de veille nationale traquant les internautes qui consultent et échangent des images pornographiques mettant en scène des enfants ou de jeunes mineurs. Les premiers faits ont été remarqués en février 2016 et les plus récents au début de ce mois.

« Aucun élément ne donne à penser qu’il ait commis des actes pédophiles »

Interpellé la semaine dernière à son domicile par la police de Vernon, il a reconnu les faits au cours de la garde à vue. Déféré devant le parquet d’Evreux, il a été mis en examen par un juge d’instruction puis laissé en liberté sous contrôle judiciaire.

« Il n’était pas connu des services de police et aucun élément jusqu’ici ne donne à penser qu’il ait commis des actes pédophiles », a indiqué le vice-procureur Eric Neveu. L’homme comparaîtra le 7 février prochain devant le tribunal correctionnel d’Evreux.

