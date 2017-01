Société

ACTUALITE Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce lundi 9 janvier...

Leonarda Dibrani le 7 janvier 2014 à Mitrovica - Armend Nimani AFP

Armelle Le Goff

Les journées sont parfois tellement chargées qu’on n’a pas le temps de suivre l’actualité. Heureusement, le soir, 20 Minutes vous offre un rattrapage maison.

L’article le plus lu du jour : Leonarda Dibrani est désormais une citoyenne croate

L’affaire Leonarda avait marqué le début du quinquennat de François Hollande. En octobre 2013, Leonarda Dibrani, alors lycéenne, et sa famille, avaient été expulsées vers le Kosovo, entraînant des manifestations de lycéens et des polémiques jusqu’au plus haut niveau de l’Etat. BFMTV a retrouvé sa trace. Trois ans après, la jeune fille vit avec sa famille en Croatie, non loin de Zagreb, et y a obtenu ses papiers, tout comme sa mère et ses frères. Mais les conditions de vie sont difficiles. C’est à lire par là.

L’article le plus partagé du jour : Ils veulent légaliser le cannabis pour sauver Marseille

C’est un vieux serpent de mer : 150 personnalités marseillaises remettent le couvert sur la légalisation du cannabis. Elles signent une tribune dans le Journal du Dimanche. En 2016, les règlements de compte liés au narcobanditisme dans les Bouches-du-Rhône ont fait 27 morts par balle, contre 19 morts en 2015. Les signataires réclament par conséquent l’instauration d’une « législation contrôlée » pour mettre fin à la « prohibition du cannabis » qui est un véritable « échec » selon eux à Marseille. Et ils lancent un « appel à la France pour que dans cette période électorale qui arrive, le débat sur la légalisation du cannabis soit ouvert. » Leurs arguments sont à retrouver ici.

Son Vendée Globe s’est arrêté dans le port de Melbourne fin décembre. Contraint à l’abandon après avoir démâté dans l’océan Indien, Stéphane Le Diraison a depuis rallié l’Hexagone d’où il va continuer de superviser les opérations de rapatriement de son bateau. De passage dans les locaux de 20 Minutes ce lundi, le skipper (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) a répondu à nos questions et à celles de nos internautes via un Facebook Live. Morceaux choisis par là.

