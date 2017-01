Société

SOCIAL Le site www.lassuranceretraite.fr a officiellement été lancé ce lundi par Marisol Touraine…

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre du chantier sur la simplification administrative. Les futurs retraités du régime général peuvent désormais constituer leur dossier et faire leur demande de retraite entièrement en ligne sur le site www.lassuranceretraite.fr. Le dispositif a officiellement été lancé ce lundi.

« En matière de retraite, nous sommes face à une révolution silencieuse », notamment grâce au « virage numérique », s’est félicitée la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, lors du lancement de ce dispositif dans une agence de retraite du 11e arrondissement de Paris.

Traiter 200 000 dossiers d’ici à un an

En six étapes, le site permet de déposer son dossier pour faire valoir ses droits à la retraite en joignant les pièces justificatives, y compris avec des photos, jusqu’à six mois avant sa date de départ. Le service, ouvert aux salariés du régime général, s’est fixé l’objectif de traiter 200 000 dossiers d’ici à un an sur les quelque 650 000 reçus chaque année, a annoncé Renaud Villard, directeur de la Cnav. Il sera étendu aux autres régimes (RSI, MSA) au 1er janvier 2019.

Ce service vient s’ajouter au site www.info-retraite.fr, mis en place octobre, qui permet aux salariés, retraités, indépendants, fonctionnaires ou encore chômeurs de connaître notamment leur date de départ à taux plein grâce à la création d’un compte personnel retraite. Trois mois après son lancement, déjà 370 000 Français ont créé leur compte, selon la Cnav.

