La résidence où Kim Kardashian a été victime d'un braquage à Paris, rue Tronchet. - Simon Decleves/SIPA

20 Minutes avec AFP

Son titre de séjour n’ayant pas été renouvelé, il avait quitté la France le 30 décembre. Le veilleur de nuit de la résidence parisienne où Kim Kardashian s’est fait braquer, un Algérien de 39 ans, va déposer un recours auprès du ministère de l’Intérieur pour revenir en France, a déclaré ce lundi son avocat. Il souhaite aider les policiers dans l’enquête.

L’agent de sécurité qui travaillait dans la résidence hôtelière de luxe, et qui a été séquestré avec la star américaine dans la salle de bains dans la nuit du 2 au 3 octobre, avait dû quitter la France pour retourner en Algérie, son pays d’origine, selon son conseil, Me Henri de Beauregard.

« Il est prêt à sauter dans l’avion »

« Dans les 96 heures, il est prêt à sauter dans l’avion pour peu qu’administrativement on lui permette de le faire », par exemple pour pouvoir participer à l’identification des suspects, a déclaré Me de Beauregard.

Selon l’avocat, son client « souhaite pouvoir revenir en France au moins jusqu’au terme de l’enquête » et voudrait pouvoir « faire autant d’allers-retours que nécessaire ». Ce qui « objectivement correspond aux nécessités de l’enquête », a souligné Me de Beauregard. L’agent de sécurité « n’est pas moins victime et est probablement plus disponible » que Kim Kardashian, a-t-il poursuivi.

Trois mois après le braquage, seize personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce spectaculaire braquage ont été interpellées lundi matin par la police. Leurs gardes à vue peuvent durer jusqu’à quatre jours.

