Leonarda Dibrani parle aux médias, le 20 octobre 2013 à Mitrovica au Kosovo

L’affaire Leonarda avait marqué le début du quinquennat de François Hollande.

En octobre 2013, Leonarda Dibrani, alors lycéenne, et sa famille, avaient été expulsées vers le Kosovo, entraînant des manifestations de lycéens et des polémiques jusqu’au plus haut niveau de l’Etat.

BFMTV a retrouvé sa trace. Trois ans après, la jeune fille vit avec sa famille en Croatie, non loin de Zagreb.

Des conditions de vie difficiles

« J’ai habité au Kosovo sept ou huit mois », raconte dans un premier temps la jeune fille, lors de l’entretien vidéo.

Elle explique être arrivée en Croatie, où elle a obtenu ses papiers, tout comme sa mère et ses frères. Mais les conditions de vie sont difficiles.

« Mes parents n’ont pas de travail. Je n’ai pas de travail. Je ne vais pas à l’école. Je n’ai rien, raconte-t-elle. On n’a pas de chauffage, pas de lumière, pas d’eau chaude. »

Revenir en France « pour remercier les gens qui l’ont aidée »

La jeune femme affirme vouloir retourner en France « pour remercier les gens qui [l]’ont aidée quand [elle avait] des problèmes ». « Je peux venir en France quand je veux », sourit-elle, son passeport croate lui permettant de circuler librement en Europe.

Le 9 octobre 2013 à Pontarlier (Doubs), la police avait pris en charge Leonarda Dibrani, 15 ans, à la descente d’un bus scolaire alors qu’elle participait à une sortie pédagogique, pour l’expulser avec sa famille arrivée irrégulièrement en France en janvier 2009, après avoir vécu plusieurs années en Italie.

L’affaire avait suscité une vive émotion, et le président François Hollande avait lui-même pris la parole lors d’une allocution télévisée pour proposer à Leonarda de rentrer en France, mais sans sa famille. L’adolescente avait refusé et le chef de l’Etat était sorti politiquement affaibli de cette affaire.

