Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Golden Globes 2017: Record historique pour « La La Land », Isabelle Huppert et « Elle » sacrés

Carton plein et un record. Dimanche soir, la comédie musicale La La Land a tout raflé aux Golden Globes, repartant avec sept trophées pour sept nominations, devenant ainsi le film le plus titré de l’histoire de la cérémonie. La France, elle, a brillé avec les victoires d’Isabelle Huppert et de Elle, du néerlandais Paul Verhoeven. Voici l’essentiel du palmarès.

Piratages russes : Obama reconnaît avoir « sous-estimé » leur impact

Barack Obama fait son mea culpa. Le président américain a reconnu dimanche avoir « sous-estimé » l’impact qu’une campagne de piratages pouvait avoir dans les démocraties, deux jours après un rapport des services de renseignement américains sur l’ingérence de la Russie dans la campagne électorale.

Etats-Unis : Fiat Chrysler annonce la création de 2.000 emplois

Les menaces du futur président américain commencent-elles à porter leurs fruits ? Le groupe Fiat Chrysler a annoncé dimanche la création de 2.000 emplois aux Etats-Unis au moment où les constructeurs automobiles sont sommés par Donald Trump de freiner leurs délocalisations vers le Mexique. Le constructeur américano-italien investira ainsi un milliard de dollars d’ici à 2020 dans deux de ses usines dans le Michigan et l’Ohio où seront créés ces nouveaux emplois.

