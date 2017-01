Société

ACTU Si jamais vous avez profité de votre week-end pour vous couper du monde, voici l’essentiel de l’actualité…

Le 30 décembre 2014, Mario Soares à Lisbonne. AFP PHOTO/PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

L.B.

De source proche de votre neveu, il se murmure que cette année encore, vous n'avez pas eu la fève. Pour vous consoler, nous vous avons préparé un petit récapitulatif des infos du week-end. On ne va pas vous mentir, ce n'est pas joyeux mais au moins c'est gratuit.

1. Ambiance glaciale en Europe.

​Le froid fait des ravages sur tout le continent. En Pologne, il fait -20°C ; à Istanbul, on est bloqué sous la neige et en France on grelotte. Surtout à Strasbourg, où 15.000 foyers ont été privés de chauffage à la suite d'une immense panne, samedi après-midi. 300 d'entre eux ont dû attendre 10h ce dimanche matin pour retrouver l'usage de leurs radiateurs. A Maubeuge, les lycéens de Pierre-Forest privés de chauffage depuis la rentrée de Noël devront encore patienter une semaine pour retrouver des températures normales. On espère que d'ici là le mercure sera remonté.

L'info en plus : Tremble, froid glacial. Nous sommes allés demander aux Scandinaves comment ils font pour affronter l'hiver. Un indice : ils se couvrent.

2. Accident de car en Saône-et-Loire

La sortie de route tragique qui a causé la mort de 4 personnes est-elle liée au froid? Les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas de l'affirmer. Un car ramenant en Suisse une trentaine de ressortissants portugais ayant passé des vacances en famille est tombé en contrebas de la RN79 dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il circulait en ligne droite. Cette portion de la Route Centre Europe Atlantique, baptisée «route de la mort», est réputée pour sa dangerosité.

3. Disparition de Mario Soares

Plutôt dans le week-end, le Portugal avait malheureusement déjà été endeuillé en apprenant la mort de Mario Soares. L'ancien président socialiste du pays, Soares, qui a contribué à l'avènement de la démocratie en 1974 et est resté sur le devant de la scène politique portugaise pendant une quarantaine d'années, s'est éteint à 92 ans. Il avait été hospitalisé à la mi-décembre alors qu’il présentait « des signes d’aggravation générale de son état de santé ». Le Portugal a décrété trois jours de deuil national à partir de lundi.

4. Huppert aux Golden Globes

Elle pourrait être la star française des Golden Globes qui se dérouleront cette nuit à Hollywood. Elle, c'est Isabelle Huppert qui fait face à Natalie Portman, Amy Adams, Jessica Chastain et Ruth Negga pour le Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Mais Elle, c'est aussi le film franco-allemand de Paul Verhoeven, adapté d'un roman de Philippe Djian, en lice pour le trophée du meilleur long-métrage non-anglophone. Divines concourt également dans cette catégorie, tandis que Ma vie de courgette tentera d'emporter le prix du meilleur film d'animation. Bref, les frenchies pourraient bien être à l'honneur ce soir à La La Land.

L'info en plus : pour ne pas commencer la semaine trop reposé, nous vous proposons de passer la nuit avec nous. Nous couvrirons en direct depuis les Etats-Unis la Cérémonie des Golden Globe. Rendez-vous à 1h30...

5. Les footeux sont de retour

La trêve des confiseurs est terminée. Le football français avait rendez-vous ce week-end sur les terrains pour les 32es de finale de la Coupe de France. Pour certains, l'année commence sur de mauvaises bases, comme Bastia qui a en pris 7 contre le PSG ou Nice, premier de L1 éliminé par le dernier, Lorient (2-1) ; pour d'autres, elle démarre en fanfare. La recrue parisienne Draxler marque son premier but, le joueur d'Avranches, Jonathan Clauss inscrit le plus beau de la journée.

L'info en plus : plus performant que notre réputé département astrologie, le service des sports avait publié dès 9h samedi le portrait-robot du joueur de CFA2 qui crèverait l'écran ce week-end. On vous laisse juger leur performance ici.

