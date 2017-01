Société

SAÔNE-ET-LOIRE Un bus transportant des Portugais en Suisse est sorti de route, entraînant la mort de quatre personnes et une vingtaine de blessés.

Un accident de bus, survenu le 8 janvier 2017 à proximité du viaduc de Charolles (Saône-et-Loire), a fait plusieurs morts. - PHILIPPE DESMAZES / AFP

Un bus d'une quarantaine de places est tombé en contrebas de la Nationale 79 aux alentours de 4h30 ce dimanche matin. Quatre ressortissants portugais ont été tués et une vingtaine d'autres blessés dans cet accident. Trois d'entre eux sont en situation d'urgence vitale, dont un enfant de deux ans et son père, a précisé à l'AFP la procureure de la République à Mâcon, Karine Malara.

«La sortie de route s'est faite sur une portion de ligne droite. On sait seulement qu'il s'agit d'un autobus a priori en bon état, avec un équipage qui se relayait normalement. Il appartiendra à l'enquête de déterminer les causes exactes» de l'accident, a annoncé le préfet.

Le véhicule, qui appartient à la compagnie portugaise «Rota das Gravuras», a traversé la chaussée et franchi la glissière de sécurité avant de faire un tonneau en contrebas de la nationale, un tronçon de la RCEA (Route Centre Europe et Atlantique qui traverse la France d'Est en Ouest).

Route verglacée

D'après Creusot-Infos, le bus se rendait en Suisse. L'accident s'est produit peu avant le viaduc de Charolles, un tronçon de la RCEA, route réputée très dangereuse.

Bien que la Saône-et-Loire soit l'un des sept départements placés en vigilance orange par Météo-France, la sortie de route ne serait pas due au verglas. Interrogé par Creusot-Infos, le préfet de Saône-et-Loire affirme que les premières constatations font état d'un bus roulant trop vite. «La vitesse de l’autocar n’était pas adaptée aux circonstances et aux conditions de circulation. L’autocar avait une vitesse légèrement supérieure à 90 km/heure», a-t-il déclaré au site d'informations.

Les secours ont mobilisé 90 pompiers, 20 gendarmes et six équipes du SMUR. Les blessés les plus graves ont été hospitalisés et les autres pris en charge dans un poste médical avancé installé dans un bar PMU de Charolles, où beaucoup étaient en état de choc.

Un tronçon dangereux

Très fréquentée, la RN 79 traverse l'Allier et la Saône-et-Loire, avec entre Moulins et Mâcon plusieurs tronçons à une fois une voie qui rendent les dépassements excessivement dangereux. Elle est surnommée «la route de la mort» en raison d'un grand nombre d'accidents. En août 2015, deux accidents avaient déjà fait quatre blessés graves au total à hauteur de Charolles et de nombreuses autres collisions ou sorties de route se sont soldées par des morts.

Cet axe fait l'objet de mesures de sécurisation depuis plusieurs années. En avril, outre les travaux de mise en deux fois deux voies prévus dans le département, le préfet de Saône-et-Loire avait annoncé pour 5,6 millions d'euros de travaux de réfection et de sécurisation supplémentaires.

Le 29 mars 2016, douze ressortissants portugais venant de Suisse avaient déjà trouvé la mort dans la collision d'un fourgon transformé en minibus et un poids-lourd sur cette même route nationale, mais dans l'Allier.

