Société

SECOUSSE Heureusement, il n'a pas fait de victime ni de dégât matériel...

Carte de localisation du point d'impact du séisme qui a frappé la Bretagne le 7 janvier 2017. - Maps4News

B.D. avec AFP

Un séisme d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré ce samedi matin à 7h35 dans le centre de la Bretagne, a-t-on appris auprès du Réseau national de surveillance sismique. Selon les premiers éléments, il n'y a eu ni victime ni dégâts.

Le point d'impact de ce tremblement de terre, situé à une profondeur de 10 km, se trouvait dans un triangle compris entre les communes de Loudéac (Côtes d'Armor) et celles de Pontivy et Josselin (Morbihan).

Selon les Codis de ces deux départements, ce léger séisme n'a pas nécessité d'intervention des pompiers.

