METEO L'alerte est en revanche levée pour l'Eure (27) et la Seine-Maritime (76)...

Illustration de la neige - SIPA

G.D. avec AFP

Et sept de plus ! Trente-sept départements de la moitié nord de la France sont désormais en alerte orange météorologique, ce samedi, en raison des risques liés à la neige et au verglas, indique Météo France dans son bulletin de 14h.

Ce premier pic de froid glacial de l’hiver, avec de possibles pluies verglaçantes, concerne désormais l’Ain (01), l’Aisne (02), l’Allier (03), les Ardennes (08), l’Aube (10), le Cher (18), la Côte d’Or (21), l’Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), le Jura (39), la Loire (42), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), la Nièvre (58), le Nord (59), l’Oise (60), l’Orne (61), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), le Pas-de-Calais (62), le Puy-de-Dôme (63), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Sarthe (72), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), les Vosges (88), l’Yonne (89), l’Essonne (91) et le Val-d’Oise (95).

L’alerte est en revanche levée pour l’Eure (27) et la Seine-Maritime (76). La fin de phénomène est prévue pour dimanche à 10h.

« Bien que se radoucissant progressivement par le nord-ouest, les températures sont négatives à l’intérieur des terres », note Météo France, qui précise que la perturbation, faiblement active, « donne en ce début d’après-midi de faibles précipitations verglaçantes des Hauts-de-France à l’ouest de l’Ile-de-France et, de façon plus localisée, jusque sur l’Orne et la Sarthe ».

Cet « épisode dangereux » doit continuer de progresser sur le pays en direction de l’est et du sud-est,, pour gagner progressivement la majeure partie de la région Centre, Champagne-Ardennes, puis la Lorraine et la Bourgogne, enfin l’ouest de la Franche-Comté, le nord de l’Auvergne et de Rhône-Alpes. Les précipitations resteront faibles, mais seront verglaçantes au contact de l’air très froid et des sols gelés.

Accidents et matchs reportés

Ce pic de froid et ses conséquences verglacées ont provoqué depuis vendredi une vingtaine d’accidents de la route dans le Nord, sans aucun blessé grave déploré. Dans la Somme, on dénombre 19 accidents de la circulation, avec 18 blessés légers et deux blessés graves dont le pronostic vital n’est pas engagé, selon les pompiers.

Enfin, ces conditions météorologiques perturbent le déroulement de la Coupe de France de football, puisque trois matches des 32e de finale ont été reportés. Après Fleury 91 FC (CFA)-Brest (L2) annulé vendredi et pour l’heure toujours pas reprogrammé, la Fédération française de foot (FFF), instance de tutelle de la compétition, a annoncé le report de Lunéville FC (CFA2)-Chambly FC (National) et Prix-lès-Mézières (CFA2)-Entente Feignies Aulnoye FC (CFA2).

