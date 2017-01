Société

HIGH-TECH Sur « Babylone 2.0 » et « Garde Ta Pêche », les internautes diffusaient des photos de femmes nues avec des commentaires irrespectueux…

Une plongée dans la misogynie 2.0. Deux groupes, « Babylone 2.0 » et « Garde Ta Pêche » viennent d’être fermés par Facebook. Les deux pages diffusaient des photographies de femmes dénudées, sans leur consentement, accompagnées de commentaires graveleux, irrespectueux ou insultants.

Ils ont été débusqués par une journaliste du site belge 2 Girls 2 Mag dont l’article publié hier soir a rapidement été relayé par la presse nationale. Les deux pages ne sont depuis plus accessibles depuis le 6 janvier.

Les groupes Babylone 2.0 & Garde La Pêche ont été supprimés... On ne pouvait attendre mieux de cette communauté de 52.000 misogynes amoraux. — Fiona Todeschini (@FionaTodeschini) January 6, 2017

52.000 internautes y commentaient leurs exploits sexuels en direct

« Avions de chasse » ou « taudis ». Voilà les mots utilisés pour qualifier les femmes sur le groupe « Babylon 2.0 ». Une page Facebook secrète, avec permis d’entrée, où le but des membres était de mettre en avant les photos de leurs conquêtes sexuelles agrémentées de commentaires. Ainsi les photos de milliers de femmes ont été diffusées depuis l’ouverture de « Babylon 2.0 ». Ce qui surprend et dégoûte le plus Chrystelle Charlier, c’est le nombre de membres : 52.000 internautes y commentaient leurs exploits sexuels en direct. « Je n’ai eu accès au groupe que 30 minutes avant qu’ils découvrent qu’il y avait des filles », a expliqué la journaliste qui est toutefois parvenue à faire quelques captures d’écrans avant de se faire exclure.

Je viens d'apprendre l'existence de Babylone 2.0 et de Garde la pêche. J'ai jamais eu aussi peu confiance en la moitié de l'humanité. — Mathilde Tessier (@MathildeTessie1) January 6, 2017

J'hésite entre vomir et pleurer. Du coup, j'vais faire les deux.

Lisez, svp. https://t.co/7bdQFUv7cS — Pipo 🦉 (@pipomissa) January 6, 2017

« Slut-shaming » et du « revenge porn »

Parmi les contributions, Chrystelle Charlier retranscrit celle-ci : « c’est très loin de l’avion de chasse qu’on traque tous, certes, mais du haut de mes 27 ans, je ne pouvais refuser ce taudis de 44 ans, juste pour rajouter une ligne sur le CV. Vieille peau. On ne recule pas devant le défi. » Et la journaliste de commenter : « cette superbe citation est accompagnée d’une photo de la victime (…) prise de dos, nue, de toute évidence sans qu’elle s’en aperçoive. »

En cherchant la trace de « Babylon 2.0 », une journaliste du quotidien Le Vif est, elle, tombée sur « Garde la pêche ». Une autre page qui, selon les journalistes belges, au-delà du non-respect du droit à l’image et à la vie privée, emprunte la voie du « slut-shaming » et du « revenge porn » qui consiste à se venger d’une ex-petite amie en publiant ses photos intimes sur Internet.

Babylone 2.0 : quand des hommes s'échangent des photos de leurs conquêtes à leur insu https://t.co/zCAX0PHJeZ via @LeVif — Marie-Claude Leloire (@delple) January 5, 2017

Si ces pages aujourd’hui fermées constituaient la référence en la matière, selon des internautes, ils en existeraient encore d’autres du même genre et regroupant les milliers d’internautes sur Toile.

