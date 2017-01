Société

RECAP' « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin…

L'année 2017 commence dans le froid - FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Maud Pierron

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Il fait froid en France

C’est un week-end à rester chez soi, bien au chaud. De ce vendredi, jour le plus froid, jusqu’à dimanche, la France va grelotter, notamment dans le Nord-Est. Météo France « évoque un pic de froid brutal mais pas inédit » et temporise en rappelant qu’il fera beaucoup, beaucoup plus froid en Europe de l’Est. Ceci dit, il fait quand même -15° C à Buhl, en Moselle.

Manuel Valls sur la défensive

Invité de L’Emission politique de France 2 jeudi soir, l’ancien Premier ministre s’est souvent retrouvé sur la défensive. De ses déclarations sur le voile à son revirement sur le 49.3 - qui lui a été imposé - en passant par son ancrage jugé trop libéral, Manuel Valls a dû se justifier tout en tentant de présenter son programme, plus à gauche que celui du Manuel Valls de la primaire de 2011. « J’ai changé », a-t-il expliqué, comme Nicolas Sarkozy en 2006, alors qu’il s’agace des comparaisons récurrentes avec l’ancien président. Un débrief à lire ici.

Le « Saturday Night Live » de Gad divise

Gros défi pour Gad Elmaleh : adapter en France l’émission américaine mythique, le « Saturday Night Live », sur M6. Avec des moyens beaucoup moins ambitieux, pas facile d’égaler l’orignal, même si l’humoriste y a mis du sien. 20 Minutes a regardé le show et, comme les internautes, n’a pas vraiment été convaincu.

Mots-clés :