Société

SUCCES Près de 1,5 million de pastilles anti-pollution ont été commandées par les automobiles français...

Ségolène Royal avec une version géante de la vignette «Crit'Air». - Tristan Reynaud/SIPA

G. N. avec AFP

Les vignettes anti-pollution «Crit'Air» pour véhicules ont déjà été commandées à 1,4 million d'exemplaires, a révélé jeudi Ségolène Royal. Ces vignettes, à coller sur un pare-brise de voiture ou une fourche de moto, seront obligatoires à Paris à partir du 16 janvier. La ministre de l'Environnement a également indiqué avoir demandé aux préfets de généraliser par arrêtés les règles de «circulation différenciée» d'ici au 7 avril.

Par opposition à la circulation alternée, elle sera fondée non sur les plaques d'immatriculation mais sur le niveau de pollution homologué des véhicules, identifié par ces pastilles de six couleurs différentes. En cas d'épisode de pollution, et selon sa gravité, les véhicules les plus polluants auront interdiction de circuler.

40.000 commandes par jour

«De 200.000 vignettes commandées au 1er décembre, on est passés à 1,4 million aujourd'hui. On est sur une moyenne de 40.000 commandes par jour, et donc à ce rythme nous devrions dépasser les quatre millions de véhicules équipés au mois de mars», s'est félicitée Ségolène Royal.

>> A lire aussi : La vignette anti-pollution arrive, on vous explique comment ça marche

Evoquant la pollution atmosphérique, la ministre s'est dite persuadée qu'«il y a une prise de conscience citoyenne, industrielle, sur la nécessité de lutter contre ce grand fléau pour la santé publique».

La Poste en redemande

Les vignettes vont du véhicule électrique à la voiture ou utilitaire léger immatriculés jusqu'en 1997, ou au camion immatriculé jusqu'en 2001. D'un coût de 4,18 euros, elles peuvent être obtenues sur www.certificat-air.gouv.fr.

Si la majorité des commandes proviennent des particuliers, 340.000 ont été demandées pour des flottes d'entreprises, a indiqué Ségolène Royal, en évoquant en particulier La Poste, qui opère la plus importante flotte électrique de France et a commandé 48.000 vignettes.

>> A lire aussi : Après les pics de pollution, Ségolène Royal donne des bonus aux véhicules électriques

Mots-clés :