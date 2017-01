Société

L’article à lire du jour : « 20 Minutes » vous raconte comment des lycéens ont posé nus pour la photo de classe

Chacun a droit à son quart d’heure de gloire selon la prophétie d’Andy Warhol. Des élèves du lycée Frédéric Mistral à Avignon ont, une nouvelle fois, pu le vérifier pendant les vacances de Noël. Leur photo de classe où ils posent nus a fait un énorme buzz ! 20 Minutes vous révèle les coulisses de cette photo pas comme les autres. Par ici.

L’article le plus lu du jour : « Je revois les deux terroristes poser les armes sur le toit de leur voiture »

Deux ans. Ce jeudi, de courts et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes de silence, ont eu lieu à Paris en mémoire des victimes des attentats du 7 janvier 2015 contre l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » et le magasin Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts. Ces cérémonies - sans prise de parole, sans pluie et sans concert de Johnny - conduites par la maire de Paris Anne Hidalgo en présence du ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, se sont déroulées tour à tour en présence des familles des victimes sur les différents lieux des attentats. A commencer par le 10 rue Nicolas-Appert dans le 11e arrondissement où trois membres de la rédaction de « Charlie », Marika Bret, Eric Portheault et Riss, ont déposé une gerbe devant la plaque à la mémoire des onze personnes tuées. Derrière les barrières de sécurité et dans les rues adjacentes, riverains et travailleurs du quartier, se souviennent. Et c’est à lire par là.

La rubrique de l’émission s’intitule « La question Off mais devant les caméras ». Interrogé ce jeudi par LCI, Henri Guaino a apporté un peu d’eau au moulin de ceux qui prétendent que les élus sont déconnectés de la réalité de la majorité des Français. « Vous estimez que le salaire des députés n’est pas mirobolant, l’attaque le journaliste François Xavier Ménage. 5.100 euros nets par mois. Combien vous arrivez à mettre de côté ? » Réponse immédiate de celui qui s’est déclaré candidat à la présidentielle : « Rien ! » « Rien du tout chaque mois ? », le relance le journaliste. « Rien », maintient Henri Guaino. Pour en savoir plus, c’est par là.

