VOUS TEMOIGNEZ Les internautes de « 20 Minutes » racontent leur gestion des crises de jalousie rencontrées au sein des fratries…

Pour le premier enfant de la famille, l'arrivée d'un bébé peut parfois être vécue avec difficulté. - V.Godnik / Mood /REX/SIPA

Anissa Boumediene

Pas tous les jours facile d’être parents. Et s’il est une chose qui fait passer les corvées de couches sales de bébé pour une sinécure, c’est bien la gestion des crises de jalousie au sein des fratries ! A l’occasion de la sortie jeudi de Finie la jalousie entre frères et sœurs !*, les lecteurs de 20 Minutes partagent leurs souvenirs d’enfance ou racontent leur propre expérience de parents qui doivent gérer les problèmes de jalousie entre leurs enfants.

« Ma grande a souffert quand la petite est arrivée »

Un heureux événement, c’est, comme son nom l’indique, censé être heureux. Mais pour le premier enfant de la famille, qui jusque-là était au centre de l’attention, cette nouvelle peut être difficile à vivre. « Ma grande a souffert quand la petite est née car le bébé était très chronophage et demandait beaucoup d’attention », confie Sandra, qui avait l’impression de « voler cette attention à sa grande sœur, plus âgée (4 ans et demi d’écart) et plus autonome. Elle m’a dit, quelques années plus tard, qu’elle en avait souffert d’une certaine manière. Je le savais au fond, et là c’était la confirmation, regrette Sandra aujourd’hui. Mais j’ai toujours dit à mes filles que je les aimais, qu’elles avaient une place aussi importante l’une que l’autre dans mon cœur, que je les aimais différemment l’une et l’autre car elles étaient différentes. Heureusement, ma fille n’a pas développé de jalousie vis-à-vis de sa petite sœur et paradoxalement c’est la petite qui jalouse parfois la grande quand nous avons des moments ensemble. »

Ludivine a elle aussi vécu une situation similaire. « Je viens d’avoirun bébé, et ma fille de 4 ans m’a déjà dit : « maman, on dirait que je ne suis plus ta fille », et ce parce que je m’occupe de sa petite sœur, raconte la maman de deux petites filles. Pour la rassurer, je lui ai expliqué qu’elle était toujours ma fille que je l’aimais toujours autant. » Pour remédier à ce problème, la jeune mère a voulu transformer en jeu le temps passé avec le bébé. « Je lui ai dit : "quand je m’occupe de ta petite sœur, prend ta poupée et comme ça, on s’occupe des bébés ensemble." Depuis tout va bien, elle s’amuse et moi je peux m’occuper de sa petite sœur ! »

« Prendre des petits moments pour être seul avec l’enfant jaloux »

Mais tout problème a sa solution. Confrontés à la jalousie entre leurs enfants, des parents ont trouvé comment désamorcer les crises. Pour Ludivine, prendre le temps de passer des moments rien qu’avec son aînée est primordial pour que la fillette soit épanouie et débarrassée de tout sentiment de jalousie. « C’est très important de ne faire des choses qu’avec les grands, j’ai fait une sortie avec mon aînée et je sens que ça lui fait du bien. »

Pour Marie, septième d’une fratrie de onze enfants, la jalousie a été un sentiment familier, que sa mère a su gérer au mieux. « Elle a toujours dit en parlant de nous : "11 enfants, 11 personnalités différentes." ». Un point de vue partagé par Arthémus, papa de trois garçons âgés de 15, 14 et 12 ans. Pour lui, l’important, c’est de « prendre des petits moments pour être seul avec l’enfant qui peut éprouver de la jalousie. Du temps pour jouer, aller au cinéma ou encore au karting », préconise-t-il, prenant soin de choisir « des activités en rapport avec l’âge de chacun des enfants », pour que ces moments soient vraiment des instants privilégiés.

* Finie la jalousie entre frères et sœurs ! Toutes les clefs pour des relations harmonieuses dans la fratrie, Editions First, en librairie le 5 janvier, 170 pages, 9,95 euros

