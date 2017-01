Société

FAMILLE Au sein des fratries, la jalousie est un sentiment qui crée régulièrement tensions et crises dans la famille...

Pas toujours facile pour les parents de gérer les crises de jalousie entre leurs enfants. - B. LEVY /SIPA

Anissa Boumediene

« Nan, c’est à moi, pas à toi ! », « on t’a trouvé dans une poubelle ! », « de toute façon c’est lui le chouchou ». Ces petites douceurs, les heureux parents de plusieurs enfants les entendent régulièrement dans la bouche (hurlante) de leur progéniture. Ah la jalousie ! Au sein des fratries, ce sentiment que le frère ou la sœur est l’enfant préféré de la maman ou que le bébé qui vient de naître vient piquer la place chérie d’enfant choyé peut rapidement créer des tensions au sein de la famille. Mais pas de panique, il est possible de désamorcer conflits et crises de jalousie fraternelle, comme l’explique la journaliste et psychologue de formation Roxane Fontaine dans son ouvrage Finie la jalousie entre frères et sœurs*, sorti jeudi en librairie. Avec quelques mesures simples et un peu de temps, les parents peuvent réinstaurer des relations harmonieuses au sein des fratries.

« Préparer son enfant à la future naissance »

Si l’arrivée d’un bébé est une bonne nouvelle, pour le premier enfant de la famille, qui jusqu’alors avait ses parents pour lui tout seul, cette naissance peut être vécue difficilement. De centre de l’univers, objet de toutes les attentions, le premier né peut se sentir abandonné, délaissé par ce bébé qui accapare ses parents. Et développer une forte jalousie à son égard. « D’où l’importance de préparer son enfant à la future naissance pendant la grossesse, conseille Roxane Fontaine. Parfois, les parents s’inquiètent trop, se demandent si l’aîné sera jaloux, s’ils arriveront à aimer leurs enfants de la même manière, et ce stress est communiqué à l’enfant qui, du coup, deviendra jaloux. Alors qu’une naissance est une bonne nouvelle, il suffit de prendre en amont le temps d’expliquer à son enfant que l’arrivée du bébé ne changera rien à l’amour que ses parents lui portent. »

Une fois le bébé né, « il faut considérer l’aîné comme un grand, le responsabiliser, le valoriser, préconise Roxane Fontaine. Pour que la première rencontre avec le nouveau-né se passe au mieux, on peut lui offrir un cadeau de grand, un appareil photo par exemple (même un jetable), lui montrer qu’on ne le prend plus pour un bébé et que c’est une bonne chose ». Autre point à anticiper : « Veiller à ce que l’entourage qui vient voir le bébé prête aussi attention à l’enfant aîné. » Une fois de retour à la maison avec le nouveau membre de la famille, « les parents doivent s’assurer de toujours accorder au moins un moment dans la journée rien qu’à leur enfant, sans le bébé, que ce soit pour faire un gâteau avec lui, lui faire un câlin ou pour lui lire une histoire avant de dormir », poursuit-elle.

Le chouchou

Autre problème épineux et récurrent dans les familles : le chouchou. Celui de la fratrie qui, de manière avérée ou non, est perçu par ses frères et sœurs comme le préféré de l’un des parents. « Dans les familles, surtout celles qui sont monoparentales, cela peut être vécu comme un drame par les enfants », insiste Roxane Fontaine. Mais du côté des parents, la chose est difficile à admettre. « Certains sont dans le déni, assurent qu’ils aiment leurs enfants exactement de la même manière, rapporte Marcel Rufo, pédopsychiatre et auteur de Frères et sœurs, une maladie d’amour(éd. Fayard). C’est bête de le nier, les enfants le savent, ils le sentent. »

S’il n’est pas pour autant question de clamer cette préférence haut et fort, « il faut que le parent en prenne acte et agisse en conséquence en faisant d’autant plus attention à l’enfant avec lequel il a le moins de contact », recommande le pédopsychiatre. « Si on a l’impression de passer plus de temps avec l’un de ses enfants, il faut veiller à rééquilibrer cela », abonde Roxane Fontaine.

« Traiter chaque enfant de la fratrie comme un enfant unique »

« La jalousie entre frères et sœurs est tout à fait normale, cela fait partie de la fraternité », rassure Marcel Rufo, très régulièrement consulté par des familles pour cette raison. Toutefois, pour y mettre fin, la solution serait en réalité très simple. « Il faut traiter chaque enfant de la fratrie comme un enfant unique », prescrit le pédopsychiatre, pour qui « les relations individuelles arrangent tout ». D’autant que cet antidote à la jalousie fraternelle est facile à administrer même pour les parents les plus pressés.

« Le temps affectif n’est pas un temps réel, il est basé sur le qualitatif, déclare-t-il. Il suffit de prendre un moment pour s’intéresser vraiment à l’enfant, c’est ce qui compte pour lui. » Un avis partagé par Roxane Fontaine. « Les enfants ont besoin d’être aimés individuellement, de se sentir uniques dans les yeux de leurs parents, estime-t-elle. On en revient toujours à la notion d’unicité, de la nécessité pour les enfants que leurs parents mettent en valeur leurs singularités, même si ce n’est pas facile tous les jours. »

* Finie la jalousie entre frères et sœurs ! Toutes les clefs pour des relations harmonieuses dans la fratrie, Editions First, en librairie le 5 janvier, 170 pages, 9,95 euros

