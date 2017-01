Société

GLAGLA Dans l’Est du pays, le thermomètre pourrait descendre jusqu’à -8/-10°C en plaine d’Alsace, voire -15°C localement...

La fontaine des mers, sur la place de la Concorde, est toute gelée - LIONEL BONAVENTURE / AFP

C. Ape.

Vous avez sorti les grosses écharpes et autres moufles ? Prévoyez cagoule et plaid en plus, le froid n’a pas fini de nous faire frissonner.

Une puissante descente d’air froid en provenance de Scandinavie déboule sur le centre de l’Europe à partir de ce jeudi, annonce Météo-France.

Des températures entre -10 et -15 degrés

Le temps va se rafraîchir très nettement avant un radoucissement attendu à partir de dimanche. Dans l’Est du pays, le thermomètre pourrait descendre jusqu’à -8/-10°C en plaine d’Alsace, voire -15°C localement.

Les régions de l’est de la France seront touchées par des gelées généralisées et fortes vendredi et samedi.

