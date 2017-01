Société

SANTE Entre le 26 décembre et le 1er janvier, 5.745 personnes sont allées aux urgences pour des symptômes grippaux…

Illustration de la vaccination contre la grippe saisonnière - M.Libert/20 Minutes

20 Minutes avec AFP

La grippe continue de sévir sur l’hexagone. L’épidémie saisonnière s’est intensifiée la semaine dernière, avec une « très forte augmentation » des passages aux urgences et des hospitalisations de personnes âgées, a indiqué ce mercredi Santé publique France.

« Cette grippe est particulièrement intense, quantitativement elle touche beaucoup de gens et elle est assez intense sur le plan de la sévérité des symptômes » a déclaré la ministre de la Santé Marisol Touraine à RTL.

Les plus de 80 ans représentent 63 % des hospitalisations

Entre le 26 décembre et le 1er janvier, 5.745 personnes sont allées aux urgences pour des symptômes grippaux, contre 4.220 la semaine précédente, et 1.035 ont dû être hospitalisées contre 617 entre le 19 et le 25 décembre, précise l’agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire.

Les hospitalisations pour grippe ont concerné essentiellement les personnes âgées et surtout les 80 ans et plus qui ont représenté 63 % des hospitalisations.

>> A lire aussi : L'épidémie de grippe gagne du terrain et fait huit morts

169 foyers d’infections ont par ailleurs été observés dans des collectivités de personnes âgées, un chiffre en augmentation depuis deux semaines et qui « confirme la vigilance particulière à maintenir » dans ce type de structures, note Santé publique France. Depuis le 1er novembre, 381 cas graves de grippe ont été admis en réanimation et 22 sont décédés, des chiffres également en nette hausse, alors même que l’épidémie s’est accentuée dans la quasi-totalité des régions métropolitaines.

Mots-clés :