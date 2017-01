Société

L'article le plus partagé du jour: Ces jeux télé (plus ou moins prometteurs) qui devraient débarquer en 2017

Vous adorez Money Drop, Slam et N’oubliez pas les paroles, mais vous ne seriez pas contre un peu d’air frais à la télé ? Ça tombe bien, qui dit nouvelle année, dit nouveautés ! Alors que 2016 vient à peine de tirer sa révérence, 20 Minutes fait le point sur les jeux télé qui devraient débarquer en 2017. Par là.

L'article le plus lu du jour: Au Cap d'Agde, le prêtre italien proxénète organisait des orgies échangistes

Un prêtre de la paroisse de Padoue âgé de 48 ans est au cœur d’un vaste scandale en Italie. Selon le quotidien transalpin Il mattino di Padova, l’homme d’Église, dénoncé par trois paroissiennes, aurait réalisé des vidéos pornographiques amateurs dans les locaux de l’église San Lazzaro, dont il a la charge. Ces films X auraient été découverts classés dans des boîtes portant le nom d’anciens papes. Mais ce n'est pas tout et c'est à lire par ici.

Paris émancipé. Paris débridé. Paris déboutonné. Paris libéré. Une étude de l’Ifop menée pour le site Internet de sexe live CAM4, publiée ce mercredi et intitulée « Paris, ville lumière, ville de débauche ? » a passé au crible la sexualité des Parisiens. Approche du couple, expériences, liberté et pratiques sexuelles… tout y passe. Résultat : les Parisiens – célibataires à 43 % – ont une vie sexuelle bien plus diversifiée que la moyenne des Français et sortent plus facilement du cadre conjugal. Dans le détail, ça donne ça.

