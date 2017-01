Société

RECAP' « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin…

Une photo du médicament Uvesterol D - Baleydier/SIPA

Maud Pierron

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’Uvesterol sur la sellette

Après la révélation du décès d’un nourrisson après l’administration de l’Uvesterol, Marisol Touraine a annoncé ce mercredila suspension de la commercialisation du médicament, une décision prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). À base de vitamine D, l’Uvesterol est administré aux bébés quotidiennement jusqu’à leurs 18 mois. La ministre de la Santé tient toutefois à rassurer les parents et précise que ce n’est pas la vitamine D qui est en cause mais bien le mode d’administration, par pipette. Elle conseille donc aux parents de se rapprocher de leur pédiatre pour qu’il leur propose une « solution alternative ».

Trump mate Ford

Le président élu Donald Trump a réussi à faire plier le constructeur automobile Ford, qui voulait investir dans une usine au Mexique. Dans le viseur de Trump,qui prône une ligne protectionniste, Ford a finalement renoncé à son investissement mexicain qui devait s’élever à 1,6 milliard de dollars. Et annoncé mettre de l’argent dans son usine du Michigan, ce qui permettra de créer 700 emplois. Immédiatement, Trump s’est félicité de cette nouvelle sur son compte Twitter, son canal de communication favori.

"@DanScavino: Ford to scrap Mexico plant, invest in Michigan due to Trump policies"https://t.co/137nUo03Gl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

Janet Jackson maman

Cinquante ans et un premier enfant… L’artiste américainea donné naissance mardi à son premier enfant, un garçon prénommé Eissa. Une nouvelle qui ravit la sœur de Janet Jackson, la Toya :

How exciting! @JanetJackson, Jan and Wissam just gave birth to a beautiful baby boy!!!

Congratulations!!! pic.twitter.com/X8ScYnv09I — La Toya Jackson (@latoyajackson) January 4, 2017

La chanteuse avait arrêté sa tournée « Unbreakable » en avril dernier, lorsqu’elle avait appris la bonne nouvelle.

Mots-clés :