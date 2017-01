Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'atualité de ce mardi 3 janvier...

Un avion de la compagnie aérienne américaine American Airlines quitte la piste de décollage de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle - JEAN-PIERRE MULLER AFP

Armelle Le Goff

En fin de journée, c’est votre deuxième chance du jour pour rattraper l’actu grâce aux immanquables.

L’article le plus lu du jour : Un vol Rio de Janeiro-New York tourne au cauchemar

Tout avait pourtant débuté comme prévu. Le 30 décembre, le vol AA974 d’American Airlines décolle de la ville brésilienne de Fortaleza (Nordeste), direction New York. Et c’est là que les ennuis ont commencé. On vous raconte toute l’histoire par ici.

L’article le plus partagé du jour : « Il faut faire attention avec l’Uvesterol, ça peut créer des fausses routes »

Un événement rarissime mais terrible. Un nourrisson de dix jours a fait un arrêt « cardio-respiratoire » mortel après qu’on lui a administré de la vitamine D sous la forme d’Uvesterol. Si l’agence du médicament assure depuis la mise « sur le marché de l’Uvesterol D, aucun décès n’a été imputé à ce produit », son mode d’administration avec une pipette pose question. Plusieurs internautes de 20 Minutes ont tenu à témoigner des frayeurs qu’ils ont connues en donnant cette vitamine à leur bébé. Comme Aur qui raconte la peur atroce qu’elle a eu après avoir donné la vitamine à son bébé. Un « voisin pompier est venu » à son secours. « Cela fait huit ans maintenant […] mais je vois toujours mon fils devenir bleu ». Tous les témoignages sont à retrouver par là.

L’article boule de cristal du jour : Les cheveux de Nadal, la lose de Sagan, Valbuena avec les Bleus… Ils vont faire leur retour en 2017

C’est écrit. Si 2016 a été l’année des disparitions, 2017 sera celle de la résurrection, des retours. Attendez-vous donc à voir ressurgir des sportives et sportifs que vous avez oubliés où en qui vous avez presque totalement perdu foi. Dans la limite du raisonnable (par exemple, un retour deRonaldinho au PSG avant de raccrocher les crampons, c’est non). De l’OM à Rafael Nadal en passant par Tiger Woods, 20 Minutes dresse la liste non exhaustive des come-back de l’année à venir. Pour tout savoir, c’est par ici !

Mots-clés :