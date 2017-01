Société

Dure dure la reprise n’est-ce pas ? Pour vous remettre d’une journée peut-être éprouvante, un récap' de l’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : Mort de François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT

Il avait quitté ses fonctions de président de l’Agence du service civique et de Haut-Commissaire à l’engagement civique « pour raisons de santé » en août dernier. François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé lundi à l’âge de 60 ans, « à la suite d’une longue maladie », ont annoncé un proche de la famille et la centrale syndicale dans des communiqués séparés. L’article est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Catherine Laborde arrête la météo sur TF1

Près de 30 ans d’antenne et de météo. Présentatrice emblématique de TF1, Catherine Laborde a annoncé son départ à l’issue du bulletin de dimanche soir : « Je vous ai raconté aujourd’hui le temps qu’il fera demain, mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c’est le temps où je vais vous quitter. Après vingt-huit ans de bons et loyaux services, je m’en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m’a portée pendant ces vingt-huit années. » Pour en savoir plus, c’est par là.

Après la mise en ligne de la bande-annonce de Chez nous, la nouvelle réalisation de Lucas Belvaux, Florian Philippot a réagi au quart de tour et qualifié le film « d’anti-Front national ». Le cinéaste s’est dit lundi « surpris » de la « brutalité » de cette réaction, alors que le vice-président du FN « n’a vu que la bande-annonce ».

« C’est une polémique à peu de prix qui évite le débat sur le fond du film, a indiqué le réalisateur belge dans l’émission Bourdin-Direct sur RMC/BFMTV. Ce n’est pas tant un film anti-FN qu’un film sur le discours populiste et sur comment les gens s’engagent en politique. Ce sont les électeurs qui m’intéressent, pas les partis politiques. »

Le film suit le parcours d’une infirmière à domicile vivant dans une ville du Nord appelée Hénard, qui est approchée par des dirigeants d’un parti d’extrême droite, le « Bloc patriotique ». Le parti est dirigé par une femme, interprétée par une Catherine Jacob blonde. Toute ressemblance… Le point sur les réactions suscitées par ce film, par ici.

