Société

DELINQUANCE La communication de la place Beauvau avait été critiquée dans la matinée par le Front national qui avait dénoncé « un bilan sécuritaire extrêmement flou »…

Des véhicules incendiés. - S. ORTOLA / 20 MINUTES

20 Minutes avec AFP

Le ministère de l’Intérieur a-t-il voulu dissimuler la hausse du nombre de voitures brûlées lors de la nuit du réveillon ? Selon le porte-parole du ministère Pierre Henry Brandet, « 945 véhicules ont fait l’objet de dégradations par incendie durant la nuit de la Saint-Sylvestre, certains étant totalement détruits, d’autres étant plus légèrement atteints ». Il s’agit donc d’une hausse de plus de 17 % par rapport 2015.

>> A lire aussi : Une soirée sous très haute sécurité à Paris et ailleurs

Dimanche soir, le ministère avait choisi de communiquer sur un autre indicateur, celui des véhicules « mis à feu », qui ne tient pas compte de la propagation des flammes à d’autres voitures. « Cette année encore, le bilan des véhicules brûlés démontre qu’aussi intolérable soit-il, le phénomène est contenu », « avec 650 mises à feu directes, là où elles étaient 602 l’an passé », avait-il annoncé dans un communiqué.

« Aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit »

« Il n’y a aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit », a assuré ce lundi le porte-parole, « le chiffre des mises à feu directes est un indicateur très pertinent, car il correspond aux faits délictuels », a-t-il précisé le porte-parole. « Quelle que soit la hausse, quelles que soient les dégradations […] cela fait toujours beaucoup trop de victimes », a insisté Pierre Henry Brandet. « Ces faits ne sont pas tolérables, et leurs auteurs doivent être recherchés et répondre de leurs actes devant la justice. »

>> A lire aussi : Un réveillon sans incident majeur en France

La communication de la place Beauvau avait été critiquée dans la matinée par le Front national, qui a dénoncé « un bilan sécuritaire extrêmement flou ». « Le nouveau ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux […] n’a pas communiqué le nombre total de véhicules brûlés et estime que le nombre de mises à feu directes de véhicules est » contenu « alors qu’il connaît une hausse sensible de 8 % sur un an », a estimé le parti d’extrême droite.

Mots-clés :