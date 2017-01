20 Minutes avec agence

Un train qui reliait la gare de Deauville-Trouville à celle de Paris Saint-Lazare est parti de Normandie sans voyageurs ce dimanche matin, à 7h38. Les passagers n’ont, en effet, pas pu accéder au quai puisque les portes de la gare étaient restées fermées suite à l’absence du chef de gare.

>> A lire aussi : SNCF: Tous les retards de plus de 30 minutes seront dédommagés à partir du jeudi 1er décembre

Le responsable, qui est finalement arrivé sur place en retard, a été victime d’un problème de voiture, a reconnu la SNCF auprès de Normandie-actu. En revanche, selon Ouest France, c’est une panne de réveil qui aurait été à l’origine de cet acte manqué.

Reste que les passagers matinaux n’ont pu prendre place à bord du train pour lequel ils avaient une réservation. Et nombre d’entre eux ont partagé leur colère sur Twitter. « Impossible de prendre le train de 7h38 à Deauville. Le chef de gare ne s’est pas réveillé ! Pas d’excuses, ni de remboursement. Incompréhensible ! », a ainsi posté un touriste anglophone.

@sncf Couldn't board 0738 at Deauville-chef du gare overslept! No apology or refund offered when spoke to him later. Incomprehensible!