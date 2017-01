Société

JUSTICE Son frère, Flavien Moreau est le premier djihadiste français jugé à son retour de Syrie et a été condamné en novembre 2014 à sept ans de prison…

Le palais de justice de Paris, le 15 octobre 2012. - A. GELEBART / 20 MINUTES

20 Minutes avec AFP

Il a refusé d’être extrait de prison pour entendre le délibéré.

Le djihadiste français Nicolas Moreau, 32 ans, a été condamné ce lundi à dix ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers, par le tribunal correctionnel de Paris. Le délibéré est conforme aux réquisitions.

Ancien marin-pêcheur, délinquant multirécidiviste ayant passé près d’un an et demi dans les rangs de l’organisation de l’Etat islamique, en Irak et en Syrie et éphémère restaurateur à Raqqa, est le frère de Flavien Moreau, premier djihadiste français condamné au retour de la Syrie, en novembre 2014.

Une trajectoire similaire à celle de son frère

Il avait assuré lors de l’audience avoir rompu avec les djihadistes de l’Etat islamique, « une secte », mais n’avoir fait que son « devoir de musulman » et jamais « porté préjudice à la France » en partant combattre en Syrie et en Irak, entre janvier 2014 et juin 2016, date à laquelle il a été écroué en France après son arrestation en Turquie.

Né en Corée du Sud, adopté à quatre ans par une famille française, Nicolas Moreau a sombré dans la délinquance après le divorce de ses parents adoptifs, se convertissant à l’islam en prison, où il passe cinq années, notamment pour des vols avec violences.

Une trajectoire similaire à celle de son frère, Flavien Moreau, son cadet de deux ans, lui aussi d’origine coréenne, qui a été le premier djihadiste français jugé à son retour de Syrie et a été condamné en novembre 2014 à sept ans de prison. Mais si Flavien ne passe que quelques semaines dans la zone syro-irakienne, Nicolas, lui, va y rester près d’un an et demi, combattant en Syrie et en Irak, ouvrant même pendant trois mois à l’été 2014 un restaurant à Raqqa avec le « butin de guerre » amassé.

