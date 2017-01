Société

PLANETE Ce premier janvier est froid et glissant dans plusieurs régions de France...

Champier le 17/01/2016. Illustration d'un panneau indiquant route glissante et la sensibilisation a mettre des pneus hiver. - ALLILI/SIPA

D.B. avec AFP

Une année qui commence dans le froid. L’alerte orange pour neige et verglas déclenchée samedi dans sept départements du nord de la France a été étendue dimanche aux Ardennes et à la Marne et prolongée jusqu’à lundi 6h, a annoncéMétéo-France.

Neige et verglas : neuf départements désormais en vigilance orange. Prudence sur les routes ! pic.twitter.com/qcDaCPSSeP — CDestracque (@CDestracque) January 1, 2017

Les départements déjà concernés étaient l’Aisne, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Le verglas, même en faible quantité, rend les sols très glissants, ce qui nécessite une vigilance particulière. Comme les jours précédents, explique Météo-France, des brouillards givrants et de fortes gelées touchent actuellement les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, à l’exception du littoral de la Mer du Nord.

Des températures négatives dans certaines régions

Les sols ont regelé suite aux très faibles précipitations de la matinée d’hier samedi. Les températures atteignaient dimanche -3 à -5°C sur la moitié sud du Nord/Pas-de-Calais, en Picardie et en Haute-Normandie, avec par endroits quelques flocons de neige.

Le risque de #neige en plaine se précise pour lundi dans le nord & le nord-est. Le point sur la situation : https://t.co/Eqzt0DBzyH #rentrée pic.twitter.com/aZ6FjQ0sN0 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 31, 2016

Par ailleurs, un risque de faibles pluies verglaçantes concerne les départements placés en vigilance orange suite à l’arrivée d’une perturbation faiblement active par la Manche. Ces précipitations devraient toucher dans un premier temps les départements les plus à l’Ouest, puis progressivement se décaler vers l’Est.

Des coupures d’électricité à prévoir

Elles toucheront la Marne et la Champagne en soirée. Ces faibles précipitations verglaçantes seront ensuite remplacées par de la pluie du Nord/Pas-de-Calais à la Normandie, et quelques flocons dans l’Aisne et l’Oise, selon Météo-France.

D’après la préfecture de l’Oise, le froid a été à l’origine « de coupures d’électricité sur le réseau EDF dans les secteurs de Marseille en Beauvaisis, Songeons et Grandvilliers ».

Mots-clés :