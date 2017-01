Société

Les forces de l'ordre le 31 décembre sur les Champs Elysées. - JP PARIENTE/SIPA

D.B. avec AFP

L’inquiétude était maximale, mais la soirée de laSaint-Sylvestre s’est bien passé en France. Le réveillon s’est passé sans « problème majeur » a ainsi déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur.

Mais 300 personnes ont été interpellées à travers la France notamment pour des agressions contre les forces de sécurité.

Des renforts de sécurité face à la menace terroriste

« Je vais avant tout féliciter et remercier les 100.000 forces de sécurité qui étaient mobilisées », « les 40.000 sapeurs-pompiers sur le territoire » et les « forces associatives mobilisées sur la sécurité civile », « qui ont permis d’avoir un 31 décembre qui s’est particulièrement bien passé et où il n’y a pas bien entendu, vous l’avez constaté, eu de problème majeur à gérer », a affirmé Bruno Le Roux aux journalistes lors d’un déplacement dans une caserne de pompiers à Paris.

Selon lui, ce bilan positif est la conséquence des « dispositifs de sécurité » qui « avaient été dimensionnés compte tenu de la menace », notamment terroriste.

Des agressions des forces de l’ordre

« Ce que je regrette une nouvelle fois c’est sur le territoire un trop grand nombre d’agressions ou d’insultes ou de jets de projectiles divers sur les forces de sécurité », a toutefois ajouté le ministre, évoquant un sapeur-pompier « légèrement blessé » à Oyonnax, dans l’Ain, et deux CRS « blessés » à Nice.

Bruno Le Roux a fait état d'« un peu plus de300 interpellations » durant la nuit de la Saint-Sylvestre « notamment liées à ce type de phénomène », avec « à peu près 235-240 gardes à vue » toujours en cours dimanche à la mi-journée. « Je demande bien entendu la plus grande fermeté », « aucun acte » contre « ceux qui sont là pour nous protéger ne sera toléré », a-t-il lancé.

Au total en France, quelque 100.000 policiers, gendarmes et soldats avaient été déployés, dont plusieurs milliers dans l’agglomération parisienne. Le réveillon a notamment été marqué par un spectacle de lumières et feux d’artifice sur les Champs-Elysées.

