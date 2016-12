Société

WEB L'arnaque aura coûté 300 euros à cette famille de Moselle qui comptait passer des vacances de fin d'années dans un chalet finlandais à Vagney...

La commune de Vagney, au sud d'Epinal (Vosges). - Google

20 Minutes avec agence

Une famille de Moselle qui pensait avoir trouvé le chalet idéal pour passer les fêtes de fin d’années dans les Vosges a dû se résoudre à l’évidence : le chaleureux logement n’existait pas. « Il n’y a pas de chalet dans cette rue, vous devez faire erreur… », a-t-on effectivement répondu à Laurent Boivin, sa femme et leurs deux enfants lorsqu’ils sont arrivés le 26 décembre dans la petite ville de Vagney, au sud est d’Epinal.

>> A lire aussi : Le Bon Coin: L’escroc loue une maison qui ne lui appartient pas

« On ne s’est douté de rien »

C’est pourtant là que devait se trouver ce chalet réservé sur Internet courant novembre et disponible du 26 décembre au 2 janvier. « Nous avions réservé sur Internet un chalet finlandais qui présentait vraiment bien sur les photos », a raconté le père de famille à Vosges Matin, ajoutant n’avoir jamais été inquiété : « Il y avait un nom de propriétaire, une adresse, un numéro de téléphone et le contrat qui nous a été envoyé était en bonne et due forme. On ne s’est douté de rien. »

L’adresse du propritéaire ne mène nulle part

Pour s’assurer de bénéficier du logement, la famille a même versé un acompte de 300 euros (la moitié du prix total). Mais en arrivant sur les lieux, pas de chalet. La famille se rend alors à l’adresse du propriétaire, indiquée sur le contrat de location. Là encore, point de logement et l’adresse ne mène nulle part. « On a alors su que c’était une escroquerie, tout le monde était stressé. Le premier soir, nous avons pris un hôtel et, dès le lendemain, nous avons porté plainte à Corcieux », a précisé Laurent Bovin.

La famille a finalement passé le reste du séjour dans une résidence à Corcieux, à plusieurs kilomètres du fantomatique chalet finlandais.

Mots-clés :