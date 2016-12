Société

ACTUALITE Ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actualité de ce vendredi 30 décembre...

Barack Obama et Vladimir Poutine le 5 septembre 2016. - ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

Mathieu Bruckmüller

Savourez-les, ce sont les dernières infos immanquables de 2016. Et on se retrouve en 2017, dès lundi, pour votre zapping de l’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : Après les sanctions de Washington, Moscou « ne va expulser personne », affirme Poutine

« Œil pour œil, dent pour dent » ? La Russie « ne va expulser personne » en réponse aux sanctions américaines annoncées la veille. Mais le Kremlin se réserve le droit de riposter, au vu de la politique de Trump, a fait savoir ce vendredi Vladimir Poutine. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères avait pourtant annoncé que 35 diplomates américains seraient expulsés en réponse à l'expulsion par Washington de 35 personnes accusées d’être des membres des services de renseignement russes. L’administration américaine accuse la Russie d’avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d’e-mails de responsables démocrates, brouillant le message de la candidate Hillary Clinton.

Mais pourquoi le président américain sortant, qui laissera sa place à Donald Trump le 20 janvier 2017, affiche-t-il publiquement ces mesures diplomatiques ? La réponse dans cet article.

L’article le plus partagé du jour : Les parents n’ont plus le droit de donner la fessée à leurs enfants

L’article est passé presque inaperçu. Adopté le 22 décembre, le projet de loi « égalité et citoyenneté », dernier texte d’envergure du quinquennat, prévoit un texte relatif à la fessée et aux châtiments corporels. « L’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles » est désormais intégrée dans le Code civil. L’objectif de cette nouvelle disposition est avant tout de faire évoluer les comportements, et non de réprimer les parents, dont près de 85 % déclarent avoir recours à ce châtiment pour éduquer leurs enfants.

>> A lire aussi : Les Français ne veulent pas d'une loi interdisant la fessée

L’article de la rédaction du jour : Et maintenant, votre employeur doit vous garantir des temps de déconnexion

Une nouvelle année commence et avec elle, un nouveau droit fait son apparition : celui de la déconnexion. A partir du 1er janvier, votre employeur est tenu de vous offrir la possibilité de couper temporairement avec les outils numériques vous reliant à votre activité professionnelle. Concrètement, comment ça va marcher et qu’est ce que ça va réellement changer pour vous ? La réponse dans cet article.

Le diaporama du jour : Les animaux en 2016

En 26 photos, retrouvez quelques-unes des plus belles photos d’animaux prises au cours de l’année 2016.

Les rétrospectives maison du jour : 20 reportages de la rédaction de 20 Minutes à découvrir ou à relire

En 2016, la rédaction a parcouru la France et le monde pour couvrir les grands événements qui ont marqué l’actualité. Voici une sélection des meilleurs reportages publiés sur le site tout au long de l’année.

Brexit, présidentielle américaine, COP22... L'actu internationale de 2016 en dix reportages

Loi Travail, attentat de Nice, rocès Fiona... L'actu nationale de 2016 en dix reportages

