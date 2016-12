Société

Bonne nouvelle pour les salariés français. L’année 2017 sera propice aux « ponts » puisque sur les onze jours fériés que compte le calendrier, cinq tombent un lundi et un le vendredi. Soit au final l’opportunité d’avoir six week-ends à rallonge de trois jours au cours de l’année à venir.

Dans le détail, le 1er et le 8 mai tombent un lundi, tout comme le 17 avril, qui correspond au lundi de Pâques, et le lundi de Pentecôte, le 5 juin. En 2017, on fêtera également Noël le lundi 25 décembre.

Autre week-end de trois jours, celui de la fête nationale. Le 14 juillet tombe en effet un vendredi. En revanche, l’autre jour férié de l’été, le 15 août, tombe lui un mardi.

Seul bémol, deux jours fériés tombent durant un week-end : le 1er janvier (un dimanche) et le 11 novembre (un samedi).

