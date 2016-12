Société

Jacqueline Sauvage est sortie de prison le 28 décembre 2016, après avoir été graciée par le président Hollande - Viken KANTARCI / AFP

L’article le plus lu du jour : Les dix plus gros fiascos technos de 2016

2016 a été une année globalement assez pourrie, et les nouvelles technologies n’y ont pas échappé. Si la réalité virtuelle, la vidéo en direct, les assistants intelligents et les voitures autonomes montrent de belles promesses, les douze derniers mois ont été marqués par l’explosion des fausses informations, du harcèlement en ligne et surtout des batteries Samsung. Retour sur une année à oublier.

L’article le plus partagé du jour : Un petit garçon dans un état critique après avoir passé 15 heures sur un balcon

Il a été retrouvé mercredi vers 20 h par les services de secours « inconscient, souffrant d’hypothermie et de malnutrition manifeste ». Un garçon de 6 ans domicilié à Bruxelles en Belgique était ce jeudi dans un état « très critique », a indiqué le parquet de la capitale belge. « De 5 h du matin à 20 h, il a dû rester sur le balcon, seulement vêtu d’un pyjama, comme punition parce qu’il s’était servi lui-même à manger dans la cuisine », a rapporté le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. La mère et son compagnon ont été placés en détention provisoire et inculpés de « torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité ».

L’article société du jour : La grâce de Jacqueline Sauvage divise les magistrats

Elle est sortie de prison mercredi, vers 18 h 30. Condamnée en 2014 à dix ans de réclusion pour avoir tué de trois balles dans le dos son mari violent, Jacqueline Sauvage a fait l’objet d’une grâce totale accordée par le président de la République. La décision a été saluée par le comité de soutien de Jacqueline Sauvage, mais également par des organisations féministes et par des personnalités politiques, de gauche comme de droite. Célébrités et anonymes ont aussi exprimé leur satisfaction sur les réseaux sociaux. Mais certains ont signifié leur mécontentement et notamment des magistrats. On vous explique pourquoi.

Le PDG de Renault s’est fait plaisir pour boucler son année 2016. Capital a pointé le fait que Carlos Ghosn a exercé son option d’achat sur des actions de l’entreprise qui pourrait lui rapporter 6,36 millions d’euros. Une décision qui a choqué la classe politique. L’économiste David Cayla, maître de conférences à l’université d’Angers et membre des Economistes atterrés, explique à 20 Minutes le fonctionnement et les problèmes soulevés par les stock-options.

L’article mauvais goût du jour : Vous pleurez encore les morts de 2016 ? Eux parient sur ceux de l’année prochaine !

Armés d’une bonne dose d’humour noir, ces parieurs très particuliers misent sur les morts célèbres de l’année suivante. C’est devenu leur tradition du réveillon du Nouvel An. Mais face aux accusations de mauvais goût, les parieurs en herbe font profil bas, un petit sourire en coin. « Bien sûr que oui, c’est du mauvais goût, c’est tabou, c’est immature. J’en ai conscience », reconnaît Grégory. La suite est à lire par ici.

